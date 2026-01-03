Lista: Alla målskyttar i Storebro IF under första halvan av 2020-talet

Linus Hemmingsson är Storebros klart bästa målskytt hittills under 2020-talet. Foto: Simon Henriksson
Linus Hemmingsson är klar etta i Storebro med sina 27 fullträffar. Anton Palmér och Arbnor Mataj är de enda övriga som når över tio mål.
Linus Hemmingsson: 27
Anton Palmér: 13
Arbnor Mataj: 11
Jimmi Wickström: 8
Viktor Ström: 7
Robin Paulsson: 6
Isac Green: 4
Otto Svensson: 4
Imad Khankan: 4
John Pettersson: 4
Jonas Fors: 4
Robin Flöisbon: 4
Theo Eklund: 3
Albin Magnusson: 3
Viktor Nyström: 3
Joakim Söderholm: 2
Leo Backheden: 2
Dzenan Hrnic: 2
Erik Jigsved: 2
Nimro Tesfamicael Kibrom: 2
Mohammed Shafa Ibrahim: 2
Gabriel Fransson Åberg: 1
Hugo Samuelsson: 1
Ludvig Linderson: 1
Carl Andersson: 1
Jacob Almqvist: 1
Viggo Linderson: 1
Ahmed Ibrahim: 1
Daniel Abenius: 1
Johan Carlsson: 1
Martin Gunnarsson: 1
Richard Quimbay Altamar: 1
Abasien Stankzai: 1
Bellal Adem Nur: 1
Marcus Skoog: 1
Ahmad Basem Shamekh Shamekh: 1
Basel Badran: 1
Hampus Carlsson: 1
Hans Jonsson: 1
Axel Nilsson: 1
Elias Holmwall: 1
Erik Petersson: 1
