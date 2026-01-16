16 januari 2026
Hemmingsson lämnar moderklubben – testar lyckan på en högre nivå

Linus Hemmingsson lämnar moderklubben Storebro IF för att testa lyckan i Vimmerby IF. Foto: Simon Henriksson

Hemmingsson lämnar moderklubben – testar lyckan på en högre nivå

FOTBOLL 16 januari 2026 13.48

Linus Hemmingsson har representerat Storebro IF hela karriären. Nu väntar en övergång till division 4-laget Vimmerby IF.

20-årige anfallaren Linus Hemmingsson har jagats av flera olika klubbar under de senaste säsongerna och alltid valt att stanna kvar i moderklubben Storebro IF. Han svarade för 14 mål på elva matcher för Storebro i division 6 under fjolårssäsongen.

Vimmerby IF, Gullringens GoIF och Djursdala SK har visat intresse för hans tjänster inför årets säsong – och han har nu bestämt sig för att göra en övergång till Vimmerby IF i division 4 och testa lyckan högre upp i seriesystemet.

Sista framträdandet i Storebro IF blev alltså gångna helgens KM-turnering i futsal där han var lagets mest framträdande spelare. Nyheten om övergången presenterades på VIF:s sociala medier på fredagen.

”En målfarlig och ambitiös spelare som nu gjort valet att fortsätta sin fotbollsresa hos oss i Vimmerby IF. Vi ser fram emot att följa Linus utveckling i gulsvart”, skriver VIF på Instagram.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

