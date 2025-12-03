SVIF värvar vidare – tar in duo som varit i rivalen

Under flera år spelade Amr Almokdad och Imad Khankan för Djursdala SK. Nu tar de turen över Krön och byter sida i slaget. – Det känns som en bra miljö där jag kan utvecklas, trivas och bidra, säger Imad Khankan.

Amr Almokdad och Imad Khankan tycks vara en oskiljaktig duo. Södra Vi IF har nu presenterat duon för klubben och det blir den femte raka klubben de båda spelat för samtidigt.

Det började i Höreda GoIF och fortsatte i Djursdala SK, där duon nog är mest ihågkomna för lokala fotbollsfantaster, och därefter i såväl Storebro IF som Rumskulla GoIF.

Nu blir det SVIF-tröjan de båda kommer dra på sig.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av klubben och gruppen, och det känns som en miljö där jag kommer trivas och utvecklas. Sen är det extra kul att jag redan känner några i laget. Jag ser verkligen fram emot att komma igång, lära känna alla ännu bättre och bidra så mycket jag kan. Förhoppningen är att vi får en riktigt rolig och stark säsong tillsammans, säger Amr Almokdad, som främst håller till i backlinjen.

Beskrivs som en klassisk måltjuv

Imad Khankan är en hårt arbetande anfallare som gärna är framför mål när det bränner till. En klassisk måltjuv, skriver Södra Vi IF.

– Jag kommer till Södra Vi för att jag har fått ett väldigt bra intryck av både laget och ledarna. Det känns som en bra miljö där jag kan utvecklas, trivas och bidra. Därför vill jag vara en del av Södra Vi. Jag hoppas kunna bidra med energi, hårt jobb och en positiv inställning. Målet är att hjälpa laget så mycket jag kan, utvecklas tillsammans och förhoppningsvis vara med och skapa en riktigt rolig säsong både på och utanför planen, säger Imad Khankan.

SVIF har sedan tidigare värvat både Kim Johansson och Axel Milde och är definitivt en kandidat till att vara frimånadens vinnare hittills.