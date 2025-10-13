Djursdala SK förlänger med åtta spelare: "Känns jättebra"

Ytterligare åtta spelare stannar i Djursdala även nästa säsong, däribland sportsligt ansvarige Simon Henriksson som är nöjd med hur truppen börjar ta form. Foto: Arkivbild

Djursdala förbereder sig väl inför kommande säsong. Nu är Oskar Bergman, Theo Kennmark, Elias Gunnarsson, Petter Sandberg, Tim Larsson, Alvar Milton och Folke Larsson klara för spel även 2026. Även Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i klubben, fortsätter.

Djursdalas trupp börjar ta form och en rad spelare har redan förlängt sina kontrakt. Nu fylls listan på med ytterligare åtta namn.

– Det känns jättebra att dessa spelare fortsätter i föreningen över nästa år. Flera är väldigt unga och kommer utgöra vår framtida stomme om ett gäng år, säger Simon Henriksson som också fortsätter ytterligare en säsong.

De övriga spelarna som skrivit på är Oskar Bergman, Theo Kennmark, Elias Gunnarsson, Petter Sandberg, Tim Larsson, Alvar Milton och Folke Larsson.

"Ger oss välbehövligt andrum"

Simon Henriksson är nöjd med hur DSK:s arbete med att forma en slagkraftig trupp fortgår.

– Att vi redan har kommit så här pass långt i arbetet med 2026 års trupp ger oss lite välbehövligt andrum.