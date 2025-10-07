Nio spelare fortsätter i DSK: "Oerhört bra grundplåt"

Två dagar efter säsongens slut presenterar Djursdala SK nio förlängningar på ett bräde. Division 5-klubbens förhoppning är att det blir en fortsättning med tränarna David Henriksson och Björn Stridh.

Djursdala SK vann söndagens avslutande seriematch borta mot IFK Tuna med 2–1 och skickade kommunkonkurrenten till negativt kval.

Direkt efter säsongens slut har DSK:s sportsliga ledning inlett arbetet med att bygga nästa säsongs trupp och fått flera positiva besked.

"Spelare som redan deklarerat att det blir en fortsättning över nästa säsong är flera av våra nyckelspelare både på och utanför planen", skriver DSK på sin Facebooksida.

Spelarna som har tackat ja till en fortsättning är Linus Palmér Hård, Albin Isaksson, Isack Thuresson, Ludvig Lundqvist, Oliver Schott, Isak Granström, Anton Palmér, Jonathan Arvidsson och Christofer Borsiö.

"Det här är en oerhört bra grundplåt för oss att bygga vidare på och vi är tacksamma för att dessa spelare går i bräschen och tidigt deklarerar att man har för avsikt att spela vidare ytterligare en säsong på Dalavallen. Att så här pass många så här pass tidigt säger ja säger förstås något om vad vi just nu bygger vidare på", säger Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, till klubbens Facebooksida.

Vill förlänga med tränarna

Klubbens förhoppning är att behålla fler spelare från den befintliga truppen. Simon Henriksson har en hel del samtal att ringa under den närmaste tiden.

"För mig handlar det bara om att hinna med att ta dessa samtal och jag hoppas på fler positiva besked när det är dags", säger Simon Henriksson.

Klubben hoppas att tränarna David Henriksson och Björn Stridh fortsätter ett år till.

"Vad gäller tränarfrågan är sportgruppens och styrelsens ambition att förlänga med David och Björn. Vi vet att det finns intresse för David och återkommer när mer finns att säga i frågan"