10 januari 2026
IFK TUNA SKRÄLLDE MOT GULLRINGEN – EFTER DRÖMSTART

Anton Carlsson, Martin Carlsson och Oskar Eriksson var segerorganisatörer mot Gullringen. Foto: Stefan Härnström

IFK TUNA SKRÄLLDE MOT GULLRINGEN – EFTER DRÖMSTART

FOTBOLL 10 januari 2026 10.25

Årets första skräll I KM är ett faktum. IFK Tuna chockade Gullringens GoIF med mål redan efter tio sekunder och vann en målrik tillställning med 4-3.

IFK Tuna förlorade sin första match mot Djursdala SK klart med 0-3 och få trodde nog att de skulle kunna utmana mesta mästarna Gullringens GoIF. Men redan efter tio sekunder rullade Anton Carlsson in 1-0 och IFK Tuna gick upp i en 3-0-ledning innan Gullringen vaknade. 

– De pressade högt vilket vi blev lite förvånade över, men det passade oss bra, säger kaptenen Oskar Eriksson som gjorde ett av målen i skrällsegern.

Höll på att tappa i slutet

Gullringen var inte långt ifrån att ändå knipa en poäng. 4-1 blev 4-3 innan slutsignalen ljöd.

– En svängig match. Vi slarvar lite och det blir lite onödigt jämnt, men det känns jätteskönt att vinna. Särskilt med tanke på att vi förlorade vår första match.

