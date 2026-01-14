DSK-talangen har provtränat med division tre-klubb: "Hög nivå"

Djursdala SK imponerade i KM och Linus Palmér Hård var precis som vanligt en trygg sista utpost. Nu uppvaktas målvaktstalangen av division tre-klubben Myresjö/Vetlanda, med förre VIF-spelaren Simon Alexandersson som tränare. – Det är roligt att klubbar visar intresse. Jag har varit på en träning med dem och ska dit ytterligare en gång, men mer än så är det inte, säger 20-åringen.

Linus Palmér Hård är en av Djursdalas viktigaste spelare och hans målvaktsspel i femman har inte gått obemärkt förbi. Nu kan 20-åringen vara på väg att ta inte bara ett utan två steg uppåt i divisionerna. Myresjö/Vetlanda i division tre visar intresse och Palmér Hård har varit med på en träning med klubben.

– Det stämmer att de hörde av sig. Känslan? Kul att spela fotboll utomhus igen. Det var hög nivå på träningen och det verkar vara ett bra och seriöst gäng.

"Vi har något bra på gång"

Men det ska mycket till för att målvaktstalangen ska lämna Djursdala.

Åtminstone i dagsläget.

– Någon gång vill man såklart testa vingarna på en högre nivå men just nu skulle jag ha väldigt svårt att lämna det vi har i Djursdala. Vi har otroligt roligt tillsammans och något bra på gång, men framåt vill jag absolut testa mig själv. Jag har inte gett något besked ännu men det hade känts tufft att lämna Djursdala, så mycket kan jag säga.