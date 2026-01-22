Lokal trio på Myresjö/Vetlandas radar: "Han såg jättepigg ut"

Förre VIF-anfallaren Simon Alexandersson tog över som tränare för Myresjö/Vetlanda FK inför säsongen och har tidigt visat intresse för flera lokala spelare. Diskussioner har förts med Vimmerby IF:s Oskar Stejdahl och såväl Gustav Stejdahl som Linus Palmér Hård har provtränat med division tre-klubben. – Vi är två-tre spelare för lite och behöver ha in en målvakt, säger tränaren.

Myresjö/Vetlanda hade en tung säsong och tvingades kvala för att klara sig kvar i division tre, där man i kvalgruppen besegrade IFK Västervik med 6-1. Under hösten presenterades Simon Alexandersson som ny tränare och den förre forwarden med meriter från lag som Vimmerby IF, Åtvidabergs FF och IK Brage är på jakt efter nyförvärv.

Han har riktat blickarna mot Vimmerby där bröderna Oskar och Gustav Stejdahl funnits på radarn, liksom Djursdala SK:s målvakt Linus Palmér Hård. De två sistnämnda har varit och provtränat med klubben.

– Gustav var och tränade med oss igår (läs: tisdag) och kör på torsdag också. Jag tror och hoppas att han gillade det. Det var snöstorm i Vetlanda när Linus var här och tränade men han såg jättepigg ut. Jag gillar honom och han kommer igen nu på lördag. Det ska bli kul att se honom i bättre väder och med mer folk på träningarna.

"Hade varit klockrent att få in"

Simon Alexandersson och Oskar Stejdahl spelade tillsammans i Hvetlanda GIF för ett par år sedan och tränaren bekräftar att diskussioner har förts med Vimmerby IF:s nyckelspelare.

– Han är självklart intressant och hade varit klockrent att få in. Vi pratade lite innan jul och då hade han inte bestämt sig. Efter det har det inte varit så mycket kontakt.

Hur ser du annars på er säsong?

– Jag har varit här i två och en halv månad och det känns skitskoj. Det är många som vill väldigt mycket och jag har fått behålla många av de jag vill. Det finns mycket spets i laget men vi är två-tre spelare för lite i dagsläget och behöver ha in en målvakt också.

Enligt uppgifter till vår tidning ska Oskar Stejdahl ha bestämt sig för en fortsättning i Vimmerby IF. Läs mer här.