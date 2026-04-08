Sex år utan ordförande – nu har Ossian tagit över klubban

Ossian Mathiasson har blivit ny ordförande i Södra Vi IF. Föreningen har stått utan posten i sex års tid. Foto: Simon Henriksson

Pandemivåren 2020 lämnade Håkan Danielsson ordförandeposten i Södra Vi IF efter hela 47 år. Nu sex år senare har föreningen en ny ordförande även på papperet. – Det är viktigt för en förening att ha en ordförande, säger 31-årige Ossian Mathiasson som tagit över klubban.

Södra Vi IF firade hela hundra år som förening i höstas. Men klubben, som är den största utanför tätorten sett till medlemmar, har haft några tuffa år.

Föreningen har stått utan ordförande sedan våren 2020. Då valde Håkan Danielsson, som varit ordförande i hela 47 år, att lämna uppdraget. Sedan dess har föreningen stått utan den kanske allra viktigaste posten.

Men nyligen höll man årsmöte och då kunde Ossian Mathiasson väljas till ny ordförande.

– Vi har fått göra det här tillsammans i några år. Först hade vi en vice ordförande (Hans-Göran Johansson) som ledde uppdraget och sedan har vi löst det sinsemellan oss. Mats Krantz har funnits med och drivit föreningen kan man säga, men det har varit en period utan ordförande. Det är viktigt för en förening att ha en ordförande, säger Ossian Mathiasson på frågan om varför han tar på sig uppdraget.

31-åringen lämnade tidigt Gullringens GoIF för Södra Vi IF. Därefter har uppdragen bara blivit fler och fler.

– Jag har varit i föreningen i många år. Först som spelare och sedan klev jag in i sportgruppen och för några år sedan kom jag med i styrelsen också. De senaste åren har jag varit ordförande kan man säga, men vi har suttit tillsammans i styrelsen och skött våra mötena.

Varför tar du över som ordförande just nu?

– Folk har legat på mig och sedan har vi fått höra från revisorerna varje år att vi måste ha en ordförande. Jag har sagt att jag inte kan på grund mitt civila jobb och mitt övriga engagemang i föreningen, men nu har vi sagt att det inte kommer innebära mer jobb för mig. Vi ska göra det som ett lag och vi har också planer på att förstärka styrelsen ytterligare, strukturera arbetet och fördela det på fler personer.

"Stort Södra Vi-hjärta"

I dagsläget är det fem personer som sitter i SVIF:s styrelse. Utöver Ossian Mathiasson är det Mats Krantz som är sekreterare, Marie Pettersson som är kassör samt ledamöterna Kicki Johansson och Karl Eklund.

– Vi är i minsta laget, men vi är en tajt grupp och en kärna som har jobbat tillsammans. Vi har kunnat ha snabba beslutsvägar, men ambitionen är att komma upp till sju ledamöter. Det vore optimalt.

Vad betyder det för föreningen att ha en ordförande igen?

– En förening ska ha en ordförande, så är det ju. Nu har vi inte haft det på många år och jag är vald på ett år. Jag ska testa det här och så får vi se hur det funkar. Utåt sett är det bra att ha en ordförande och många utanför verksamheten har noterat att vi inte har en ordförande. Det behöver man ha.

Ossian Mathiasson tycker verkligen om föreningsarbete.

– Jag har ett stort Södra Vi-hjärta och det är roligt. Jag började spela där med mina kompisar under gymnasietiden och sedan har jag blivit fast. Jag känner en stor tillhörighet och trivs med det vi gör. Föreningslivet är en stor del av mitt liv. Det finns tuffa och tråkiga bitar också, men det är det positiva som väger över.

Hur kommer ditt ordförandeskap prägla föreningen?

– Jag vill se ett lagarbete, där vi jobbar tillsammans och försöker få ännu fler engagerade. Jag vill inkludera så många som möjligt, och få folk att både våga och testa att komma med i föreningen. Det ska vara en rolig sak att vara engagerad.

Gjorde stort plusresultat

Södra Vi IF är en stor förening utanför Vimmerby och har drygt 550 medlemmar. Verksamheterna består av fotboll, friidrott, bordtennis, skidor och boule.

– Vi har mycket idrotter och föreningen mår bra. På fotbollssidan har vi både senior- och ungdomslag. Bordtennisen har fått ett väldigt bra uppsving med många aktiva och vi har flera inom friidrotten som är iväg på tävlingar. Boule har blivit en bra sysselsättning för våra äldre medlemmar och det är 20 till 30 personer som träffas varje tisdag.

Vid SVIF:s årsmöte nyligen framgick det också att klubben gjorde ett plusresultat på 68 000 kronor under sitt hundrade år.

– Då blev ändå vårt jubileum dyrare än vi räknat med, så vi mår bra ekonomiskt. Nu har vi en del projekt på gång. Vi ska försöka byta ut välkomstskylten till Ulfveskog och det är en av sakerna vi tittar på. Vi tittar även på att göra elbesparande åtgärder på anläggningen och håller på med ansökningar där nu. Det är ett kostsamt projekt och vi kommer behöva ekonomisk stöttning från andra aktörer. Det är stora projekt och om det går i lås eller inte får vi se.

Kommer du sitta lika länge som Håkan Danielsson på posten?

– Nej, det kommer jag inte kunna komma upp i. Någon plan för hur länge har jag inte, men vi tar ett år i taget och får se hur det funkar. Men några 47 år kommer det inte bli, det kan jag säga redan nu.