VIBK:s tunga besked – ingen fortsättning för förre skyttekungen

I våras gjorde förre skyttekungen Kim Thörnqvist efterlängtad comeback i Vimmerby IBK och svarade för sju mål på lika många matcher. Men någon fortsättning blir det inte. – Jag har inte motivationen för att lägga ner den tid som krävs för att hålla nivån jag vill upp till, säger 31-åringen.

Kim Thörnqvist (tidigare Karlsson) var länge en pålitlig poängmaskin i Vimmerby IBK fram till att han lämnade klubben 2018. I våras flyttade han och familjen hemåt efter sju år i Linköping och under våren var han tillbaka i moderklubben.

– Det var jättekul. Lite konstig känsla att spela i VIBK igen efter att ha varit på vift i andra klubbar, säger Thörnqvist om comebacken och fortsätter:

– Det gick väl som man kan förvänta sig, lite upp och ner. Jag hade varit borta från innebandyn under nästan ett år och inte tränat som jag borde för att vara redo. Det blev också en rivstart med tätt matchande från början och så ont i kroppen som jag hade första två veckorna har jag aldrig haft tidigare. Jag kunde knappt röra mig. När man var yngre fattade man inte de äldre spelarna som värmde upp innan träningar och matcher, men nu har man fått lära sig varför.

"Värdesätter annat i livet"

Men vårens inhopp i Vimmerby IBK fick räcka.

I höst blir det ingen innebandy för Kim Thörnqvist.

– Jag fick frågan rätt tidigt efter säsongen och då var man fortfarande lite sugen. Men beslutet har fått mogna till sig under sommaren och jag har haft kontakt med både Ricky (Svaxholm) och Elmér (Michael) och har helt enkelt inte motivationen som krävs. Jag har hållit på med det här ganska länge och värdesätter andra saker i livet. Det har varit superkul med umgänget och innebandyn men det är mycket tid som försvinner och jag prioriterar annorlunda.

Annons:

Tappat tongivande spelare

Vid sidan om innebandyn jobbar Kim Thörnqvist som gruppchef för elavdelningen på konsultföretaget WSP med kontor i Norrköping.

– Det är kul och är mycket att göra. Men det är klart att det också påverkar att pendla till Norrköping och få ihop livet med hämtningar på förskola.

Vad tror du om Vimmerby IBK:s säsong?

– Jag vet att de har tappat en del tongivande spelare som tillförde mycket. Då tänker jag absolut inte på mig själv utan på spelare som Victor Wall, Wille (William Björngard), John Pettersson och Jesper Ahnfeldt. John har varit högt upp i poängligan flera år, Wille går till allsvenska Vetlanda och Jeppes högstanivå är riktigt bra. Jag har inte så bra koll på vad de fått in men känslan är att klubben är inne i en generationsväxling och fyller på med yngre spelare. Och de gör helt rätt i att satsa på sina egna talanger och produkter. Jag tror att Öla (Alexander Pettersson) och Micke (Elmér) kommer få ihop något bra.