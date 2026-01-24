Tuffast möjliga motstånd för Vimmerby IBK: "Får inte bjuda på något"

Elliot Kronstrand har tagit över kaptensbilden i Vimmerby IBK efter att Noah Melkersson åkt iväg på militärtjänstgöring. Foto: Stefan Härnström

Andra seriematchen på 35 dagar. Då väntar seriens hittills överlägset bästa lag, Jönköpings IK Utveckling, hemma i Idrottshallen. – Uppehållet har varit mer positivt än negativt för oss. Vi har fått extra tid att träna och har haft bra uppslutning de senaste veckorna, säger Vimmerby IBK-tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK vann sin sista match före juluppehållet med uddamålet hemma mot jumbon Gnosjö. Den 11 januari blev tabelltvåan Husqvarna IK för svåra och två veckor senare drar seriespelet igång på allvar för Vimmerby IBK med tre matcher inom loppet av fem dagar. Först ut är överlägsna serieledaren Jönköpings IK på söndag, ett lag som vunnit elva av tolv matcher och har sex raka segrar.

Går det att stoppa dem?

– Ja, det gör det ju. Men man måste vara väldigt disciplinerad och inte bjuda på något som vi gjorde uppe i Jönköping (förlust 11-3). Där bjöd vi på allt och släppte iväg dem till 4-0 på tio minuter och det har man inte råd med. Det är ett lag med högt självförtroende vilket de också ska ha, sedan hänger det lite på vilket lag de kommer med. De har haft en hel del SSL-spelare med tidigare och verkar gå hårt för att gå upp, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Vad blir det viktigaste för er?

– Att sätta vårt försvarsspel. Det måste vara prickfritt och det har vi i oss. Mot Husqvarna var det ofta individuella misstag som startade situationerna innan målen vi släppte in.

"Nu sitter grunderna"

Tränaren förväntar sig en matchbild där Jönköpings IK för spelet, men ser gärna att VIBK har bollen så mycket som möjligt.

– Vi är inte som bäst i kontringsspelet utan trivs med att ha bollen. Det spelet har blivit bättre och bättre under säsongen och det är först nu börjar man se frukten av det och känna att vi kan föra matcherna. Det tog ganska lång tid innan vi hittade det, men nu sitter grunderna och vi ska hålla uppe farten och hålla oss till vår gameplan.

Sebastian Elmér missar matchen på grund av skada medan backen Noah Melkersson är borta på militärtjänstgöring och borträknad under en stor del av säsongen som återstår.

– Han är hemma ibland och kommer då kunna vara tillgänglig, men det handlar om två-tre matcher, säger Alexander Pettersson.

Kronstrand tar över kaptensbindeln

I Melkerssons frånvaro tar Elliot Kronstrand på sig kaptensbindeln med Ricky Svaxholm som assisterande. Under fredagen presenterade Vimmerby IBK dessutom ett välkommet tillskott i truppen i form av klubbikonen Victor Wall som gör comeback. Den rutinerade centern kommer vara med så mycket han kan i mån av tid och tränar sedan en tid tillbaka en gång i veckan med laget.

– Förhoppningsvis kan han spela redan i helgen. Nu fick vi in ”JC” (Johan Carlsson) som komplement i ledarstaben förra veckan och känner att vi behöver få in lite bredd och konkurrens på forwardsplats.

Även Adrian Brorsson är på väg tillbaka efter sin långvariga skadefrånvaro.

– Planen är att han ska börja träna nu i slutet av januari men det är som jag tidigare har sagt en jättebonus om han kan vara med och spela några matcher i vår. Han har troligen en gigantisk startsträcka efter att ha varit borta så länge, säger VIBK-tränaren.