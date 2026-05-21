21 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

POÄNGSPELAREN FORTSÄTTER INTE I VIBK

Mattias Zeilon fortsätter inte i Vimmerby IBK. Foto: Arkivbild

POÄNGSPELAREN FORTSÄTTER INTE I VIBK

INNEBANDY 21 maj 2026 14.18

En riktig skrällnyhet kom på torsdagen. Poängspelaren och bollskicklige Mattias Zeilon spelar inte i Vimmerby IBK kommande säsong.

Annons:

I dag gick Vimmerby IBK ut med att trion Mattias Zeilon, Samuel Gustavsson och Liam Åström inte fortsätter i klubben. 

"Poängspelaren och bolltrollaren Matte och fysiske backen Samme har spelat i VIBK sedan barnsben medan målvakten Liam kom till föreningen inför den gångna säsongen. Alla tre har gjort avtryck i föreningen och VIBK önskar dem alla ett stort lycka till i framtiden", skriver Vimmerby IBK.

Mest sticker förstås beskedet om Mattias Zeilon ut. 27-åringen har varit en pålitlig poänggörare i många säsonger och stod för 20 poäng på 20 matcher den gångna säsongen. Hela 45 poäng på 20 matcher svarade han för säsongen 2023/24. Bland annat gjorde han då 21 mål. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Matcherna duggar tätt – VIBK tar emot stark nykomling
Därför lämnar Zeilon VIBK – presenteras snart för ny klubb
Tvåvägsspelare klar för en fortsättning – blir viktig pusselbit
VIBK ställs mot obesegrat lag: ”Ingen omöjlig uppgift”
ZEILONS MÅL VISADE VÄGEN FÖR VIBK – NU VÄNTAR SERIEFINAL

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt