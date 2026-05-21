POÄNGSPELAREN FORTSÄTTER INTE I VIBK

En riktig skrällnyhet kom på torsdagen. Poängspelaren och bollskicklige Mattias Zeilon spelar inte i Vimmerby IBK kommande säsong.

I dag gick Vimmerby IBK ut med att trion Mattias Zeilon, Samuel Gustavsson och Liam Åström inte fortsätter i klubben.

"Poängspelaren och bolltrollaren Matte och fysiske backen Samme har spelat i VIBK sedan barnsben medan målvakten Liam kom till föreningen inför den gångna säsongen. Alla tre har gjort avtryck i föreningen och VIBK önskar dem alla ett stort lycka till i framtiden", skriver Vimmerby IBK.

Mest sticker förstås beskedet om Mattias Zeilon ut. 27-åringen har varit en pålitlig poänggörare i många säsonger och stod för 20 poäng på 20 matcher den gångna säsongen. Hela 45 poäng på 20 matcher svarade han för säsongen 2023/24. Bland annat gjorde han då 21 mål.