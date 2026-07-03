SKADADE STJÄRNAN ERSÄTTS IGEN – DANSK 20-ÅRING KLAR 

Dackarnas stjärna Tai Woffinden slog upp sin skada i samband med tisdagens match mot Lejonen. Nu meddelar Dackarna att de tar in en skadeersättare för Woffinden i form av 20-årige dansken Bastian Pedersen.

Tai Woffinden har kämpat hårt för att komma tillbaka efter kraschen som han var inblandad i under en match i Polen i slutet av maj.

Under tisdagens match mot Lejonen var han tillbaka i Dackarnas startsjua, men det slutade med att han slog upp skadan på nytt. Efter drygt ett varv tvingades han avbryta med svåra smärtor och kunde inte fullfölja tävlingen. Dackarna tvingas nu ta in en skadeersättare för Tai Woffinden i form av 20-årige dansken Bastian Pedersen.

"Det är ett bakslag för oss att Tai inte kan köra, men situationen är såklart ännu tyngre för honom själv. Hela laget och ledningen stöttar honom", säger Morgan Andersson i en kommentar till klubbens sociala medier.

Nicki Pedersen är nyförvärvets farbror

Bastian Pedersen kör för Holsted i Danmark och Grudziadz i polska Ekstraliga och är son till före detta föraren Ronnie Pedersen. Han fick under förra säsongen en wildcard-chans i den avslutande SGP2-tävlingen i Vojens där han tog en silvermedalj.

"Vi är nöjda med att lyckas få in Bastian i laget när läget är som det är. Marknaden är svårarbetad och när det ska in en skadeersättare så måste han ha under Tais 1,476 i snitt, vilket Bastian har", säger Morgan Andersson.

En annan intressant detalj är att nyförvärvets farbror är speedwayprofilen Nicki Pedersen. Bastian blir därmed den andra från släkten Pedersen att representera Dackarna.

"Det känns riktigt bra att komma till Dackarna. Jag kan knappt vänta på att få börja köra i Sverige och lära känna alla i klubben. Det blir spännande att vara i samma lag som så många bra förare och samla på mig erfarenheter", säger Bastian Pedersen.

Bastian ansluter till Målillaklubben med ett snitt på 1,250.