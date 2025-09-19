Våra sportreportrars tabelltips – så slutar Hockeyallsvenskan 2025/2026

Vimmerby Hockey höll sig kvar i Hockeyallsvenskan efter stor kvaldramatik mot Tingsryds AIF i fjol. I kväll drar en ny allsvensk säsong igång och Dagens Vimmerbys sportreportrar ger sig i kast med att tippa ligans sluttabell efter 52 omgångar. Foto: Ossian Mathiasson

Micael Rundberg:

1) Modo

2) Södertälje

3) Björklöven

4) Karlskoga

5) Kalmar

6) AIK

---------------------

7) Oskarshamn

8) Mora

9) Västerås

10) Nybro

---------------------

11) Vimmerby

12) Troja-Ljungby

---------------------

13) Östersund

14) Almtuna

Tråkigt tips, men med det laget kan jag inte se annat än att Modos sejour i HA blir ettårig. SSK och Löven är nog de enda lagen man kan kalla utmanare.

Kalmar överraskar positivt igen. Ironiskt nog kan katastrofsituationen på backsidan under försäsongen till slut bli en jackpot, för jösses vilken backbesättning man kommer ha när nyckelpjäserna Lerby och Nilsson är redo igen. Stolts snabbvärvning av Samuel Jonsson är löjligt bra, och säg att man dessutom skulle komma att plocka in offensive Gabriel Chicoine, vilket det ryktas om…

Vimmerby å sin sida lär få räkna med att tillhöra de fyras gäng där nere och slåss om att slippa kval. Jämfört med denna tidpunkt förra säsongens ser dock laget klassen bättre ut på papperet, och när Östersund känns ungefär lika mycket svagare så tror jag att VH har dem bakom sig när 52 omgångar är spelade. Nedflyttningsplatsen känns ändå vikt för Almtuna. Nu kan det inte hålla längre – truppen har aldrig sett svagare ut och ekonomins svarta moln skuggar hela föreningen. Nej, nu är det dags. Troja kan bli lite vad som, men jag tycker ändå att de stundtals har sett spännande ut under försäsongen.





Rickard Johnston:

1) Södertälje

2) Modo

3) Karlskoga

4) Björklöven

5) AIK

6) Oskarshamn

---------------------

7) Kalmar

8) Mora

9) Nybro

10) Östersund

---------------------

11) Västerås

12) Vimmerby

---------------------

13) Almtuna

14) Troja-Ljungby

Södertälje imponerade ifjol och var nära att slå ut Djurgården i semifinalserien. Nu har de gjort ett par spetsvärvningar och knäcker därför storfavoriten Modo. Karlskoga är alltid tunga att möta och har dessutom fått tillbaka pålitlige Henrik Björklund. Björklöven får nöja sig med en ny fjärdeplats före AIK – men om nyförvärvet Albin Lundin hittar tillbaka till sin hockeyallsvenska form (124 poäng på två säsonger i Timrå) kommer de utmana topptrion.

Oskarshamn överraskar och kniper sista direktplatsen till kvartsfinal. Kalmar då? Ja, de har en spelartrupp som mycket väl kan slå sig in på en topp sex-placering, men jag tror ändå inte att de lyckas upprepa succén från förra säsongen. Här blir det spännande att följa hur Diaco och Levin fixar en högre konkurrens.

Bottenstriden blir tajt. Ett tyngre och mer offensivt starkt Vimmerby Hockey har lärt sig läxan från första året och klarar sig undan nytt kvalspel med nöd och näppe. Mycket hänger på målvaktsduon Eltonius och Christoffersson som måste stjäla en del poäng för att VH ska lyckas hålla Almtuna och Troja-Ljungby bakom sig.

Simon Henriksson:

1) Modo

2) Björklöven

3) Södertälje

4) Kalmar

5) Karlskoga

6) AIK

---------------------

7) Mora

8) Oskarshamn

9) Västerås

10) Vimmerby

---------------------

11) Östersund

12) Nybro

---------------------

13) Troja-Ljungby

14) Almtuna

Modo är nere i Hockeyallsvenskan. Där tänker man förstås inte stanna. Helt givet att Örnsköldsvikslaget vinner serien är det förstås inte, men jag tror att man gör det efter en hård kamp mellan flera lag. Min spåkula säger mig att det blir oerhört jämnt mellan de fyra topplagen och att Modo sedan tar steget upp är inte givet för mig. Som ni ser har jag Kalmar som fyra i tabellen.

Vågat, tänker ni? Kalmar var oerhört bra förra säsongen och jag tycker att man ser ännu bättre ut i år. En bra målvaktssida, en bra backsida och en bra forwardssida. Daniel Stolt är en mästare på att bygga lag och jag tror att han lyckats ännu en gång.

Det kommer bli mycket jubel i Hatstore i vinter och Kalmar blir en oerhört obehaglig utmaning för de flesta lag.

Hur ser det ut för Vimmerby? Jag tror att VH är betydligt bättre rustat och redo för Hockeyallsvenskan nu år två. Ifjol blev det en kamp för överlevnad, men jag ser ett på papperet klart starkare lag på förhand. Naturligtvis märks tappen av Eddie Levin, George Diaco och Hampus Eriksson. Här tror jag att Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson fyller de luckor som uppstått. Backsidan ser klart mer intressant ut och Nick Bochen lär inte bli kvar i Astrid Lindgrens hemstad särskilt länge. Jag har alltid varit svag för Pontus Eltonius och tillsammans med Robin Christoffersson bildar han ett mycket starkt målvaktspar.

Vimmerby tar sig till play in den här säsongen och i stället är det Almtuna och Troja/Ljungby som får göra upp om att vara kvar i den här serien.

Ossian Mathiasson:

1) Södertälje

2) Modo

3) Björklöven

4) Karlskoga

5) AIK

6) Kalmar

---------------------

7) Västerås

8) Oskarshamn

9) Mora

10) Nybro

---------------------

11) Troja-Ljungby

12) Östersund

---------------------

13) Vimmerby

14) Almtuna

Med hänsyn till de stora ekonomiska klyftorna mellan lagen i Hockeyallsvenskan känns det föga oväntat att det blir en serie som är uppdelad i olika sjok. Det är enligt mig solklart vilka lag som hamnar i toppen och slår sig in på de fyra första platserna. Mitt tips är att Södertälje vinner grundserien med Modo, Björklöven och Karlskoga som de främsta utmanarna. Det lag SSK-sportchefen Emil Georgsson satt ihop med nyförvärv i form av exempelvis Patrik Zackrisson, Jonas Ahnelöv och Carter Ashton kittlar och blir spännande att följa i vinter. Modo har ett vasst allsvenskt lag och Björklöven blir starka med Albin Lundins intåg på centersidan.

Där bakom kommer det bli ett intressant, jämnt och öppet race. Det har varit och är fortfarande svårt att placera ut lag på plats fem, sex, sju och åtta. Här har jag fått gå på magkänsla och placerar AIK femma, Kalmar sexa, Västerås sjua och Oskarshamn åtta. Kalmar har ett minst lika bra lag i år som i fjol och akuta backförstärkningen av Samuel Jonsson sticker ut. Mora och Nybro kommer vara ensamma i kampen om nionde- och tiondeplatsen.

Det kommer därefter vara fyra lag i botten som slåss hela vägen in i slutomgången. Känslan är att Vimmerby ställs mot Almtuna i nedflyttningskvalet och att Troja-Ljungby och Östersund säkrar nytt kontrakt.