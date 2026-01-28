DV:s reportrar tippar – så slutar bottenstriden i Hockeyallsvenskan

Johan Mörnsjös Vimmerby Hockey och Troja-Ljungby möts i den sista omgången av Hockeyallsvenskan. En match som kan visa sig bli avgörande för kampen om nytt kontrakt. Foto: Rickard Johnston

Det drar ihop sig i Hockeyallsvenskan och Vimmerby Hockey, Västerås IK och Troja-Ljungby slåss om att undvika negativt kval. Vår tidnings hockeyreportrar har kikat in i spåkulan och tippat återstående matcher och har domen redo. Så här ser tabellen ut efter 52 spelade omgångar.

Vimmerby Hockey med en match till godo på både Västerås IK och Troja-Ljungby innehar just nu platsen ovanför strecket med tolv matcher kvar att spela.

Vimmerby Hockey har 41 poäng på 40 matcher, ett poängsnitt på 1,025 poäng/match och -37 i målskillnad.

Västerås IK har 39 poäng på 41 matcher, ett poängsnitt på 0,95 poäng/match och -34 i målskillnad.

Jumbon Troja-Ljungby har 38 poäng på 41 matcher, ett poängsnitt på 0,93 poäng/match och -46 i målskillnad.

Nu tippar vi alla återstående matcher och ger en sluttabell.

Simon Henrikssons tips:

Vimmerbys matcher:

Björklöven (b), 28 januari – 0 poäng

Modo (b), 30 januari – 2 poäng

Södertälje (b), 4 februari – 1 poäng

Oskarshamn (h), 6 februari – 3 poäng

Mora (b), 10 februari – 1 poäng

Kalmar (b), 16 februari – 0 poäng

Karlskoga (h), 23 februari – 2 poäng

Östersund (h), 25 februari – 1 poäng

Almtuna (b), 27 februari – 2 poäng

AIK (h), 1 mars – 0 poäng

Södertälje (h), 4 mars – 3 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 57 poäng

Västerås matcher:

Oskarshamn (b), 28 januari – 0 poäng

Kalmar (h), 30 januari – 2 poäng

Karlskoga (h), 4 februari – 0 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 februari – 1 poäng

Östersund (b), 16 februari – 0 poäng

AIK (h), 21 februari – 3 poäng

Karlskoga (b), 25 februari – 1 poäng

Modo (h), 27 februari – 2 poäng

Almtuna (b), 1 mars – 1 poäng

Mora (b), 4 mars – 0 poäng

Björklöven (h), 6 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 49 poäng

Troja-Ljungbys matcher:

Almtuna (b), 28 januari – 1 poäng

Karlskoga (h), 30 januari – 3 poäng

Västerås (h), 6 februari – 2 poäng

Oskarshamn (b), 9 februari – 0 poäng

Södertälje (h), 16 februari – 3 poäng

Södertälje (h), 23 februari – 1 poäng

Kalmar (h), 25 februari – 1 poäng

Östersund (h), 27 februari – 3 poäng

Nybro (b), 1 mars – 2 poäng

Björklöven (h), 4 mars – 0 poäng

Vimmerby (h), 6 mars – 2 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 56 poäng

Sluttabellen:

12) Vimmerby Hockey, 57 poäng

13) Troja-Ljungby, 56 poäng

14) Västerås IK, 49 poäng

Kommentar: Är det mer hjärta än hjärna? Naturligtvis ser jag hellre att jag får bevaka Vimmerby mot valfritt hockeyallsvenskt lag nästa säsong än att det blir Tyringe, Grums eller Nyköping igen. Det som kändes nytt och fräscht för snart 15 år sedan är det inte längre.

Kanske är det lite mycket hjärta, men jag tror att Vimmerby krånglar sig ur det här och slipper det negativa kvalet. Jag baserar det på att jag fortfarande tror att sportchefen kommer leverera den här utlovade forwardsvärvningen. Med den korta tid som återstår av säsongen bör det kunna vara någon från en högre hylla. Förhoppningsvis en kanadensare som inte bryr sig om att mycket vilar på hans axlar. Inträdet av Oskar Lindgren betyder också mer än vi förstår och någon gång måste puckarna börja sitta i nätet.

Vimmerby höjer sitt poängsnitt nu sista tolv omgångarna. En stor fördel är förstås att man fortfarande har en match till godo på de två andra bottenlagen. Vimmerby har också under säsongen visat att man kan störa precis alla lag såväl hemma som borta.

Troja ordnar hemmaplansfördelen med bred marginal. På papperet har man det enklaste schemat med hela åtta av sina elva matcher nere i Ljungby.

Västerås tippar jag dyngsist och det beror på att jag inte tycker att de sett bra ut en enda match jag sett dem i. Förbluffande självfallet utifrån namnen på spelare för spelare i deras trupp. Något är ruttet i Västerås och har varit länge. Den här gången är det dags för dem att försöka kvala sig kvar i Hockeyallsvenskan. Västerås behöver göra en total nystart, men det har det ju pratats om i flera år. Kanske skulle en degradering till Hockeyettan vara det bästa på längre sikt? I ett eventuellt negativt kval mot Troja är pressen stenhård på Västerås.

***



Rickard Johnstons tips:

Vimmerbys matcher:

Björklöven (b), 28 januari – 0 poäng

Modo (b), 30 januari – 0 poäng

Södertälje (b), 4 februari – 1 poäng

Oskarshamn (h), 6 februari – 3 poäng

Mora (b), 10 februari – 1 poäng

Kalmar (b), 16 februari – 0 poäng

Karlskoga (h), 23 februari – 2 poäng

Östersund (h), 25 februari – 0 poäng

Almtuna (b), 27 februari – 3 poäng

AIK (h), 1 mars – 3 poäng

Södertälje (h), 4 mars – 2 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 57 poäng

Västerås matcher:

Oskarshamn (b), 28 januari – 1 poäng

Kalmar (h), 30 januari – 0 poäng

Karlskoga (h), 4 februari – 3 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 februari – 0 poäng

Östersund (b), 16 februari – 2 poäng

AIK (h), 21 februari – 3 poäng

Karlskoga (b), 25 februari – 0 poäng

Modo (h), 27 februari – 3 poäng

Almtuna (b), 1 mars – 2 poäng

Mora (b), 4 mars – 2 poäng

Björklöven (h), 6 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 56 poäng

Troja-Ljungbys matcher:

Almtuna (b), 28 januari – 1 poäng

Karlskoga (h), 30 januari – 2 poäng

Västerås (h), 6 februari – 3 poäng

Oskarshamn (b), 9 februari – 0 poäng

Södertälje (h), 16 februari – 3 poäng

Södertälje (h), 23 februari – 1 poäng

Kalmar (h), 25 februari – 0 poäng

Östersund (h), 27 februari – 3 poäng

Nybro (b), 1 mars – 2 poäng

Björklöven (h), 4 mars – 0 poäng

Vimmerby (h), 6 mars – 2 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 55 poäng

Sluttabellen:

12) Vimmerby Hockey, 57 poäng

13) Västerås IK, 56 poäng

14) Troja-Ljungby, 55 poäng

Kommentar: Jag tror att det här bottenracet lever in i sista omgången. Troja-Ljungby har det på papperet enklaste spelschemat kvar och dessutom är åtta(!) av de elva återstående matcherna på hemmais. Det borde såklart tala för jumbon men formen är svårbedömd och förlusterna hemma mot Almtuna och Oskarshamn har säkert satt sina spår. Den svaga starten på säsongen blir avgörande och det blir ett negativt kval för nykomlingen.

Spelare för spelare har Västerås IK den bästa truppen av lagen som gör upp i bottenstriden men jag tror ändå att all turbulens runt krisklubben under säsongen leder hela vägen ner i ett ovisst kvalspel. Om Björklöven redan har säkrat seriesegern inför den sista omgången har Västerås goda möjligheter att ta mer än en poäng på hemmais, men min gissning är att även toppstriden blir jämn.

Vimmerby Hockey har tuffast återstående schema, å andra sidan har de tidigare visat att de kan stå upp mot alla lag när spelet stämmer. Men visst ser det svårt ut med Björklöven, Modo, Södertälje och Kalmar på bortais, ett lurigt derby mot IK Oskarshamn och slutomgången borta mot Troja-Ljungby. Efter segrarna mot Västerås och AIK tror jag ändå att Eric Karlssons mannar fixar det här till slut. Men då krävs en stark avslutning och minst en poäng mot Troja, annars väntar ytterligare ett nervigt kval.

Annons:

***



Ossian Mathiassons tips:

Vimmerbys matcher:

Björklöven (b), 28 januari – 0 poäng

Modo (b), 30 januari – 3 poäng

Södertälje (b), 4 februari – 0 poäng

Oskarshamn (h), 6 februari – 2 poäng

Mora (b), 10 februari – 1 poäng

Kalmar (b), 16 februari – 0 poäng

Karlskoga (h), 23 februari – 0 poäng

Östersund (h), 25 februari – 3 poäng

Almtuna (b), 27 februari – 0 poäng

AIK (h), 1 mars – 0 poäng

Södertälje (h), 4 mars – 0 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 51 poäng

Västerås matcher:

Oskarshamn (b), 28 januari – 2 poäng

Kalmar (h), 30 januari – 0 poäng

Karlskoga (h), 4 februari – 1 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 februari – 0 poäng

Östersund (b), 16 februari – 0 poäng

AIK (h), 21 februari – 3 poäng

Karlskoga (b), 25 februari – 0 poäng

Modo (h), 27 februari – 0 poäng

Almtuna (b), 1 mars – 3 poäng

Mora (b), 4 mars – 2 poäng

Björklöven (h), 6 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 50 poäng

Troja-Ljungbys matcher:

Almtuna (b), 28 januari – 0 poäng

Karlskoga (h), 30 januari – 3 poäng

Västerås (h), 6 februari – 3 poäng

Oskarshamn (b), 9 februari – 0 poäng

Södertälje (h), 16 februari – 2 poäng

Södertälje (h), 23 februari – 0 poäng

Kalmar (h), 25 februari – 0 poäng

Östersund (h), 27 februari – 3 poäng

Nybro (b), 1 mars – 2 poäng

Björklöven (h), 4 mars – 0 poäng

Vimmerby (h), 6 mars – 2 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 53 poäng

Sluttabellen:

12) Troja-Ljungby, 53 poäng

13) Vimmerby Hockey, 51 poäng

14) Västerås IK, 50 poäng

Kommentar: Precis som i fjol blir allsvenskans bottenstrid en nagelbitare som lever hela vägen in i de sista omgångarna. Det är i alla fall vad jag tror när jag tittar på resterande spelschemat för de tre bottenlagen.

Vimmerby ligger steget före bottenkonkurrenterna och taktar mot 53 poäng om de håller i sitt poängsnitt under sista delen av grundserien. Enligt min gissning landar Vimmerby in på 51 poäng, vilket är en bra summa poäng med tanke på vilket tufft spelschema de har framför sig med hälften av matcherna mot topp sex-lag. Vimmerby brukar vara starka mot slutet av säsongen, men det som oroar mig och har oroat mig i flera månaders tid är problemet med att göra mål på chanserna som de skapar framåt. Det kan mycket väl bli just det som faller Vimmerby i bottenstriden.

Även Västerås har ett svårhanterligt spelschema framför sig plus att det är i rörigt i och runt klubben. De har gjort sig av med tränaren Peter Andersson, gått skilda vägar med sportchefen Niklas Johansson och uppges vara på väg mot en mångmiljonförlust under innevarande verksamhetsår. VIK kommer från flera kämpiga säsonger och känslan är att laget plockar elva poäng på de elva återstående matcherna, slutar sist i serien och får försöka hålla sig kvar via ett ovisst kval.

Troja-Ljungby har efter den besvärliga starten spottat upp sig på sistone, höjt sitt poängsnitt och har ett spelprogram som ser enklare ut än det som Vimmerby och Västerås har på agendan. Troja-Ljungby spelar åtta av de elva sista matcherna på hemmais och endast fyra matcher är mot lag som ligger topp sex i serien. Det är helt klart en fördel även om de just nu är seriens sämsta hemmalag. Det är ett lurigt lag som i sina bästa stunder är svåra att handskas med. Jag tror att de lyckas ta sig förbi Vimmerby med två poängs marginal.

***

Micael Rundbergs tips:

Vimmerbys matcher:

Björklöven (b), 28 januari – 0 poäng

Modo (b), 30 januari – 0 poäng

Södertälje (b), 4 februari – 0 poäng

Oskarshamn (h), 6 februari – 1 poäng

Mora (b), 10 februari – 3 poäng

Kalmar (b), 16 februari – 0 poäng

Karlskoga (h), 23 februari – 1 poäng

Östersund (h), 25 februari – 3 poäng

Almtuna (b), 27 februari – 1 poäng

AIK (h), 1 mars – 0 poäng

Södertälje (h), 4 mars – 0 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 mars – 3 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 53 poäng

Västerås matcher:

Oskarshamn (b), 28 januari – 0 poäng

Kalmar (h), 30 januari – 0 poäng

Karlskoga (h), 4 februari – 2 poäng

Troja-Ljungby (b), 6 februari – 1 poäng

Östersund (b), 16 februari – 1 poäng

AIK (h), 21 februari – 2 poäng

Karlskoga (b), 25 februari – 0 poäng

Modo (h), 27 februari – 1 poäng

Almtuna (b), 1 mars – 3 poäng

Mora (b), 4 mars – 2 poäng

Björklöven (h), 6 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 51 poäng

Troja-Ljungbys matcher:

Almtuna (b), 28 januari – 2 poäng

Karlskoga (h), 30 januari – 0 poäng

Västerås (h), 6 februari – 2 poäng

Oskarshamn (b), 9 februari – 0 poäng

Södertälje (h), 16 februari – 0 poäng

Södertälje (h), 23 februari – 3 poäng

Kalmar (h), 25 februari – 2 poäng

Östersund (h), 27 februari – 1 poäng

Nybro (b), 1 mars – 1 poäng

Björklöven (h), 4 mars – 0 poäng

Vimmerby (h), 6 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 49 poäng

Sluttabellen:

12) Vimmerby Hockey, 53 poäng

13) Västerås IK, 51 poäng

14) Troja-Ljungby, 49 poäng

Kommentar: Att det är de här tre lagen som kommer ”göra upp om det” har blivit alltmer tydligt de senaste omgångarna. Bara för någon vecka sedan pratades det om att kanske både Almtuna och Nybro kunde bli indragna i bottenracet, men det kan vi glömma nu.

Gemensamt för Vimmerby, Västerås och Troja är att lagen har haft förtvivlat svårt att vinna matcher. Antalet poäng som Vimmerby har tappat i matcher där man har varit det spelförande laget och skapat långt fler chanser än vad som borde krävas för att vinna går inte att räkna på två händer.

Man hör sig själv låta som en gammal repig skiva när man ännu en gång tar uttrycket ”oförmåga att göra mål” i sin mun, men jag vet inte hur jag annars ska uttrycka orsaken till Vimmerbys tabelläge på ett kortfattat sätt. Emellanåt har man haft svårt att tro det man sett.

Sportchef Pelle Johansson har under lång tid letat offensiva spetsförstärkningar men säger samtidigt att ”marknaden är död”. Visst kan läget lätta de sista dryga två veckorna innan fönstret stänger, men vi ska vara medvetna om att i princip samtliga klubbar vill förstärka, så det är i så fall inte bara Vimmerby som kommer bli vassare.

Samtliga de tre bottenlagen ligger på runt en poäng vardera inspelad per match, och jag ser inte någon radikal förändring komma i slutet av grundserien.

Förra året räddades Vimmerby kvar i Hockeyallsvenskan av ett svagt Tingsryd. I år gör man det av att man själv är ett bättre lag än då – från bänken till siste forward – samt att det finns två lag som är lite tunnare. Att ett urblekt Västerås skulle vara ett av dem fanns dock inte på min karta inför säsongen.

Jag tror (och kanske hoppas) att det blir så rafflande att allt avgörs i den allra sista omgången – möjligen både i botten och toppen. Där förlorar Västerås mot Björklöven, som då fortfarande slåss med Kalmar om seriesegern, och i Ljungby vinner Vimmerby ett aldrig tidigare skådat drama över Troja efter mål i tom kasse.