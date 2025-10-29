Blivande pappan tillbaka i Vimmerby: "Sjukt trubbiga"

Oskar Lindgren var extremt hyllad i Vimmerby Hockey förra säsongen. Under onsdagskvällen var han för första gången tillbaka i VBO Arena. – Vi är sjukt trubbiga, säger han besviket efter förlusten.

Oskar Lindgren var ovärderlig för Vimmerby Hockey den gångna säsongen och spelade sanslöst mycket match efter match. Han var en stor faktor till att VH till slut säkrade nytt kontrakt.

Andra hockeyallsvenska lag fick förstås upp ögonen för backen och Oskar Lindgren hamnade i Mora. Med sitt nya lag fick han lämna VBO Arena som en förlorare.

Besvikelsen hos honom var förstås stor efter nederlaget.

– Vi är sjukt trubbiga. Vi får inget momentum i matchen och Vimmerby gör det bra. Det är så jag sammanfattar det. Vi är trubbiga och de är ganska bra, säger han.

Siffrorna kunde blivit större än 2-1?

– Absolut. Med tanke på alla chanser Vimmerby har. De duggar tätt och vår målvakt gör många bra räddningar. Vi själva är slarviga tycker jag.

Vad går fel för er?

– I en sådan här match är det allt. Vi är virriga med pucken och göder dem med chanser. Det blir svårt att spela då.

"Var ganska snäll"

Lindgren hade många fina år i Vimmerby och tyckte det var roligt att återvända.

– Jättekul. Att vi förlorar är ju en sak, men det var roligt att möta gamla lagkompisar och ha en hel del familj på läktaren.

Högg du särskilt på någon?

– Jag var ganska snäll tror jag.

Ska snart bli pappa

Den kraftfulle backen befinner sig i en spännande tid i livet. Tillsammans med sin sambo, som han för övrigt träffade i Vimmerby, väntar han på att bli förälder.

– Vi trivs bra i Mora, det gör vi. Nu ska jag bli pappa med sambon och det blir roligt. Det är beräknat till 15 januari, så det är inte så långt dit. Det kan komma både före och efter förstås, men den 15 januari är det sagt.