UPPGIFTER: LINDGREN ÅTERVÄNDER TILL VIMMERBY

Enligt Hockeynews uppgifter är Elias Lindgren klar för en återkomst till Vimmerby Hockey efter en kortare sejour i Södertälje SK. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey ser ut att få en finfin förstärkning. Enligt Hockeynews uppgifter är Elias Lindgren klar för en återkomst efter en kort sejour i Södertälje SK.

Elias Lindgren värvades till Vimmerby från Lindlövens IF inför säsongen 2023-23. I VH blev det två säsonger, en i Hockeyettan och en i Hockeyallsvenskan, för den duktige backen.

24-åringen noterades 15 poäng (3+12) under den gångna säsongen och kritade inför årets säsong på för konkurrenten Södertälje SK. Där har Elias Lindgren haft svårt att ta plats i klubbens ordinarie backuppsättning och mestadels fått agera sjundeback under hösten. Lindgren har noterats för noll poäng på 13 matcher i SSK-dressen.

Nu meddelar Hockeynews att parterna kommer gå skilda vägar. Enligt Hockeynews uppgifter är backen överens om en återkomst till Vimmerby.

Två andra allsvenska klubbar – Mora och AIK – har, enligt Hockeynews uppgifter, visat intresse för honom, men tidningens uppgifter pekar på att blir en återkomst till Vimmerby.

Övergången väntas bli officiell inom kort.