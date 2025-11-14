KLART: Kalmar förstärker – lånar från SHL

Victor Laz lämnade Kalmar för Skellefteå inför den här säsongen. Men speltiden har varit skral. Nu uppger Hockeynews att han lånas ut till KHC, vilket KHC kort senare bekräftade.

29-årige Victor Laz stod för 30 poäng på 50 matcher för Kalmar HC i Hockeyallsvenskan den förra säsongen. Det väckte intresse hos SHL-klubben Skellefteå AIK, som skrev ett tvåårskontrakt med forwarden.

I SHL har det varit tufft att få speltid och han har snittat drygt tre minuters istid de matcher han varit ombytt.

Nu uppger Hockeynews att Laz kommer lånas tillbaka till Kalmar. Klubben har ännu inte bekräftat detta.

Uppdatering: Kort senare gick KHC ut med att man är överens med Skellefteå AIK om ett lån för matcherna mot Modo och Björklöven.

– Vi är väldigt nöjda med att på så kort varsel kunna få in Victor Laz för spel i dessa matcher då vi har lite frånvaro. En väldigt bra lösning då vi alla vet Victors kvaliteter och han kan vårt spel sen sin tid hos oss, säger Jarkko Oikarinen, assisterande sportchef.