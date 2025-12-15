15 december 2025
Kalmar HC-lånet återvänder till Skellefteå:

Victor Laz kallas tillbaka till Skellefteå efter att ha varit utlånad till Kalmar HC i elva omgångar. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC-lånet återvänder till Skellefteå: "Önskat en längre period"

ISHOCKEY 15 december 2025 09.19

Kalmar HC har lånat in Victor Laz under elva matcher – men nu kallas centern tillbaka till Skellefteå.
– Vi hade givetvis önskat och hoppats på en längre period, säger sportchefen Daniel Stolt.

Victor Laz har fyra säsonger bakom sig i Kalmar HC och värvades till Skellefteå AIK inför säsongen.

I SHL fick han ont om speltid och i mitten av november lånades centern tillbaka till Kalmar. Elva matcher och fyra poäng senare återvänder han nu till Skellefteå.

– Vi är tacksamma för den dryga månaden Victor har varit hos oss. Nu ska han tillbaka till Skellefteå för att försöka slå sig in i deras lag och vi önskar honom stort lycka till, säger sportchefen Daniel Stolt till klubbens hemsida.

