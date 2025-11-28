Anton Carlsson fick revansch efter missarna: "Jätteviktigt"

Anton Carlsson hyllades inför matchen och fick fira med två poäng mot Västerås. Foto: Rickard Johnston

Anton Carlsson hyllades inför nedsläpp för sina 400 matcher i VH-tröjan. Då fick han en mardrömsstart och tappade pucken vid både 1-1 och 1-3. Men Vimmerby Hockey kom tillbaka – efter ett snyggt powerplay-mål signerat firma Karlsson och Carlsson. – Vi tog fram en gammal variant som vi haft på lager. Skönt att den gick in och att vi fick utdelning, säger Anton efter matchen.

Förstakedjan med Anton Carlsson, Kevin Wennström och Jakob Karlsson gjorde en stark insats mot Västerås. Men mitt i ett anfall missade Carlsson en passning och plötsligt var det 1-1 efter en snabb kontring. I början av andra perioden slarvade han igen och det var 1-3 på tavlan.

– Det är dåligt. Jag missuppfattar situationen och passar fel. Då är det skönt att få revanschera sig i powerplay direkt, säger Anton.

Patenterad variant

Ja, repliken kom snabbt. Bara två minuter senare hade Kevin Wennström pangat upp 2-3 i nättaket efter klapp-klapp-spel mellan honom, Jakob och Anton.

– Vi har spelat så många gånger i ettan och det var skönt att varianten gick in. Vi har varit för dåliga i powerplay tidigare och slipat extra på det.

Vad säger du annars om er insats i förstakedjan?

– Jag tycker att vi har spelat bra under en period men inte riktigt fått utdelning. Vi blir bättre och bättre och är vassare och farligare idag.

Kevin Wennström håller med om kedjekamratens analys.

– Ett bra mål och hela linan kändes bra. Jag tycker kanske att vi förtjänade tre poäng ikväll, säger han.

"Visat grym moral"

Efter reduceringen hade VH en sekvens på flera minuter där de satte ett enormt tryck på Västerås och kom i våg efter våg. Ett mål hängde luften där Jakob kom allra närmast men inte lyckades få upp backhand-skottet från nära håll.

– Vi är som bäst när vi får bett på motståndarna och vinner tillbaka andrapuckarna. Det är tufft att möta oss och det tycker jag att vi visar ikväll, säger Anton Carlsson.

VH kvitterade i tredje perioden och fick med sig den viktiga bonuspoängen efter att Johan Mörnsjö avgjort.

– Det är starkt av oss och vi har visat grym moral hela säsongen. Det är jätteviktigt att vinna och extra skönt en fredagskväll med mycket folk på läktaren, fortsätter Anton.

– Otroligt viktigt. Det var så skönt att se pucken gå in och få utdelning på hemmaplan, säger Kevin Wennström.