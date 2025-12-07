VH RASADE IHOP I JAKTEN PÅ EFTERLÄNGTAT TRENDBROTT

Vimmerby Hockey var i ledning med 1–0 efter två perioder och såg sin chans till att ta första segern i Nybro sedan 20 oktober 2021. Det slutade med att VH kapsejsade och släppte in fyra mål under andra halvan av tredje perioden.

Den mållösa öppningsperioden gick helt klart till Vimmerby på poäng. Långa stunder lyckades VH trycka tillbaka Nybro i egen zon och skapa de hetaste chanserna. Nybro stack upp i några kontringar och höll på att få utdelning.

I andra perioden såg det annorlunda ut. Nybro förlade stora delar av spelet till Vimmerbys zon och fick iväg flera skott mot Pontus Eltonius. Bästa chansen skapades nog av Vimmerby efter sex minuter när de kom fram i ett tre mot två-läge. Nick Bochen serverades ett öppet läge på den bortre ytan och avlossade ett skott som räddades av Alexander Hellnemo.

Vimmerby klarade därefter av en jobbig period och stack upp i ett anfall där de lyckades spräcka nollan. Marcus Limpar Lantz vann kampen framför Nybrokassen och fick fram en puck som gled under Hellnemo och stannade till precis framför mållinjen. Kedjekamraten Emil Ekholm tryckte från nära håll in 1–0-pucken som låg obevakad framför kasse.

Elias Lindgren visades kort därpå ut två minuter för fasthållning och VH stod pall för trycket och var i ledning med 1–0 efter 40 minuters spel.

Tappade 1–0 till 1–4

Nybros intensiva kvitteringsjakt gav resultat halvvägs in i tredje perioden. Nybro fick till flera tunga byten som tröttade ut Vimmerby och till slut gick det inte att stå emot längre. Hugo Gabrielson hittade luckan över Eltonius högra axel och utjämnade till 1–1.

Några minuter senare var vändningen i Liljas Arena fullbordad. Pontus Eltonius klarade första avslutet, men inte andra från Elias Stenman som lyfte upp 2–1-pucken i nättaket.

Med drygt två minuter kvar att spela tog Vimmerby timeout och plockade ut keepern för att komma ikapp målmässigt. Det slutade med att Fredrik Granberg gjorde 3–1 i öppet kasse och VH drog i samband med 3–1-målet på sig ett lagstraff som Nybro utnyttjade med ytterligare ett mål fram till slutresultatet 4–1. Målet signerades Emil Forslund.

VH, som i egenskap av tre poäng hade klättrat många placeringar i tabellen, är kvar på tolfteplatsen med 29 inspelade poäng. Nästa vecka ställs VH mot Almtuna IS på bortais och Mora IK på hemmais.