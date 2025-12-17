Dubbla topplag väntar Vimmerby Hockey: "Inspirerande"

En tuff och viktig vecka för Vimmerby Hockey. Trean Karlskoga borta följs av tvåan Kalmar hemma på fredag. – En inspirerande uppgift. Vi gjorde det bra i Karlskoga senast och behöver komma upp i samma prestation, säger Eric Karlsson.

Nyförvärvet Hugo Lejon tränade med VH under tisdagen och är redo för spel mot Karlskoga.

– En skicklig spelare med väldigt högt i tak. Jag och Stefan (Fredriksson) hade Hugo under ett år i Västerås och känner honom väl. Han är smart på att sätta upp spel och har dessutom ett vasst skott. En spännande värvning som kommer att göra oss lite bättre, säger Eric Karlsson utan att vilja avsluta vilken kedja som Hugo tar plats i.

– Vi har inte meddelat laget ännu. Det beror lite på om Fornåå (Svensson) kan spela eller inte.

"Kul och frustrerande"

Senast borta mot Karlskoga stod Vimmerby Hockey upp bra och hade 2–2 inför den tredje perioden. Då avgjorde topplaget i spel fem mot tre och VH fick åka tomhänt hem.

Även på fredag väntar tufft motstånd i form av Kalmar med tidigare VH-spelarna George Diaco och Eddie Levin i truppen. Från och med nästa säsong även med Marcus Limpar Lantz som tackat nej till en förlängning med Vimmerby Hockey.

– Det är lite där vi är i hierarkin. Vi har en bra verksamhet och utvecklar spelare som intresserar större klubbar. Eddie och Diaco har gjort det bra och det är kul på så sätt. Det är kul och frustrerande på samma gång, konstaterar VH-tränaren.

Elliot Ekefjärd är avstängd och missar matchen medan Oscar Davidson är tillbakakallad av HV71 under veckan. Pontus Eltonius fortsätter mellan stolparna.