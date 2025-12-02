Frölunda-lånet gör debut mot Karlskoga: "Tränat på bra"

Pontus Eltonius har matchats hårt de senaste veckorna. Mot Karlskoga får han vila och istället gör Frölunda-lånet Hugo Laring debut i VH-tröjan. – Vi behöver rotera och Hugo har tränat på bra. Det ska bli spännande att se honom, säger tränaren Eric Karlsson.

När Robin Christoffersson kallades tillbaka till Leksand hamnade mycket av ansvaret på Pontus Eltonius. Claes Endre skrev på ett korttidsavtal och gjorde en match borta mot AIK, men drog därefter på sig en skada och Eltonius har matchats hårt sedan dess. I mitten av november lånades Hugo Laring in från Frölunda som backup och mot Karlskoga gör målvakten debut.

– Pontus har belastats hårt och behöver vila, framförallt mentalt. Hugo har tränat på bra och det blir spännande att se honom, förklarar Eric Karlsson valet.

Caderoth tillbaka

Mot Karlskoga återvänder Arvid Caderoth till matchtruppen efter sin avstängning men truppen är fortsatt tunn. Filip Fornåå Svensson är indisponibel veckan ut medan Oscar Davidsson återigen kallats tillbaka av HV71 och är troligen inte tillgänglig i någon av VH:s kommande tre matcher.

– Caderoth kommer att spela tillsammans med Orrsten (Hugo) och Pärna (Martin). De andra formationerna är intakta, säger Eric Karlsson.

I Caderoth får VH tillbaka sin bästa tekare och laget har förbättrat sin tekningsstatistik ordentligt denna säsong, vilket du kan läsa mer om här. Den strategin fanns med redan i rekryteringsfasen.

– Vi pratade mycket om det då, att vi ville ha in minst en rightcenter (högerfattning på klubban, reds. anm). Nu har vi förmånen att ha två rightare och två leftare vilket gör att vi kan coacha i att teka på sin bästa sida, säger Eric Karlsson som är mycket nöjd med vad de fyra centrarna leverat i tekningscirkeln så här långt.

– Caderoth och Limpar är erkänt starka tekare och även Jakob och Isac har höjt sig avsevärt jämfört med förra säsongen. Det är superimponerande och det gör stor skillnad att få börja med pucken.

Annons:

Tuff uppgift väntar

Nu väntar formstarka tabelltvåan Karlskoga på bortais. Hemma förlorade VH med 2-3 efter att tidigt ha hamnat i ett 0-3-underläge i matchen.

– Ett väldigt, väldigt bra lag. De är erkänt starka när det gäller kampmomenten och vi måste nog göra säsongsbästa i duellerna för att kunna välta dem. Samtidigt har vi visat att vi kan slå alla lag och det blir en inspirerande uppgift, säger Eric Karlsson.