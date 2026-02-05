VH-tränarens besvikelse: "En sur torsk – vi har dem på gaffeln"

Eric Karlsson var nöjd över hur Vimmerby Hockey kämpade sig tillbaka in i matchen mot Södertälje, men besviken över de förlorade kamperna framför eget mål. Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockey hämtade upp 0-2 till 2-2 i Scaniarinken och hade bud på mer. Istället avgjorde Södertälje i numerärt överläge efter slarv från VH som indirekt orsakade utvisningen. – En väldigt sur torsk. Vi har dem på gaffeln men tar ett dåligt beslut innan utvisningen och Södertälje är hänsynslösa i sitt powerplay, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey har aldrig tagit poäng i Scaniarinken och efter drygt halva matchen såg det ut att vara långt borta. Då hade Södertälje gjort både 1-0 och 2-0 efter att ha snappat åt sig returer framför VH-kassen.

– Vi är lite för passiva i första perioden och kommer ut med mössan i hand. I andra gör vi det bättre men Södertälje lägger in många puckar framför mål och det är två situationer där vi förlorar kamperna. De straffar oss och det är något vi får ta lärdom av, säger Eric Karlsson.

Kostsamt misstag

Men VH vägrade ge upp. Arvid Caderoth sköt in en retur på Filip Fornåå Svenssons skott och i tredje perioden kom gästerna ut starkt och tog över spelet. När debutanten August Lissel kvitterade kändes det inte alls orättvist.

– Vi kommer ut bra och vågar spela och ta för oss, säger Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey fortsatte att äga spelet efter kvitteringen – men ett misstag från Fornåå Svensson i egen zon blev kostsamt.

Södertälje vann pucken och Nick Bochen tvingades dra på sig en utvisning i försöket att stoppa det farliga läge som uppstod. Bara sekunder in i det numerära överläget small det när Patrick Zackrisson avgjorde på en retur.

– Vi tar tyvärr ett dåligt beslut innan vi drar på oss en onödig utvisning och de är hänsynslösa i powerplay. Det är extra surt när vi krigar oss tillbaka och har dem på gaffeln, säger VH-tränaren.

"Tar udden av oss"

Efter baklängesmålet hade Vimmerby Hockey svårt att få till en ordentlig forcering för en kvittering, även om Oscar Davidsson var nära i slutsekunderna.

– Det tar lite udden av oss när de gör 3-2. Vi kommer inte upp i passningsspelet efter det och får inte flowet vi behöver.

August Lissel gjorde mål i sin första match i Hockeyallsvenskan och får beröm av Eric Karlsson efter matchen.

– Han gör det bra och kommer in och är delaktig och tar för sig. Både i det fysiska och i spelet med puck.