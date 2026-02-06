Karlsson mycket nöjd: "Vi står inte med mössan i hand"

Eric Karlsson hade mycket att vara glad över efter 3-0 hemma mot IK Oskarshamn. Det var också tydligt att han var det. – Vi står inte med mössan i hand. Det här var viktigt för tabellen och självförtroendet, säger han efter segern.

Nio förluster på tio matcher var ett mörkt facit för Vimmerby Hockey. Nu har man i stället tagit poäng i sex av de åtta senaste. I länsderbyt hemma mot IK Oskarshamn blev till råga på allt hela tre också.

– Jag tycker att vi kommer ut bra och vi vill komma ut så. Vi vill vara där, vi vill delta, vi vill vara med bidra, vi är inte rädda för att göra fel. Vi vill att den ena killen ska ha fyra som hjälper honom och det har vi. Det var jättebra energi på bänken och en stark seger och bra insats, säger tränaren Eric Karlsson.

Han fick se sitt lag överleva två tidiga boxplay, vilket förstås blev matchavgörande.

– Vi har haft det tufft i boxplay. Senast var det två boxplaymål även om det ena inte var det i statistiken. Det är inte bra nog, men det här var starkt av oss. Det bygger självförtroende och det är tufft att få två emot oss så tätt inpå i första. Det var starkt att lösa det. Anton (Carlsson) gör det jättebra två gånger när han är kylig och de andra två boxplayen var trygga och bättre.

"Haft högre krav på honom"

Vimmerby hade bränt en del chanser innan Filip Fornåå Svensson klev fram och stänkte dit 1-0 efter ett förarbete av Jakob Karlsson. Ett mål som kom att prägla matchen.

– Det står och väger där. Vi har haft den här typen av insatser tidigare och sedan kommer det 1-0 åt andra hållet. Nu gör Fornåå ett jättebra mål och det var nästan exakt likadant som mot IKO hemma senast. Sedan får vi 2-0 och i tredje tycker jag att vi spelar bra och kontrollerat. Vi stänger ned matchen på ett bra sätt och vi vinner special teams. Det är nyttigt.

Vad känner du kring Fornåås status just nu?

– Kul att han får göra målen. Han har kämpat hårt och tar sig in i ytorna, men har inte fått det med sig. Både han och vi har haft högre krav på honom, men han har blivit bättre. Framför allt har Anton (Carlsson) varit väldigt bra de senaste fem-tio matcherna och han har blivit den spelfördelare som Fornåå behöver.

Hyllade kaptenen på nytt

Västerås besegrade Troja-Ljungby på bortais och är två poäng efter Vimmerby nu. Däremot är VH nu hela nio poäng före jumbon Troja.

Det allra viktigaste för Vimmerby var dock att bryta den mörka sviten i länsderbyna.

– Klart att vi får självförtroende av det. Varje match är den viktigaste för hela säsongen nu. Jag tycker att vi är lite grisiga, tar bort dem, tjafsar och står inte med mössan i hand. Det här var viktigt för tabellen och för självförtroendet.

Jakob Karlsson, som blivit ny innehavare av spelade matcher-rekordet i klubben, blev hyllad inför matchen och stod sedan för en stark prestation på isen.

– Det var hans bästa match på länge. Jag tycker att det var en bra hyllning och kul för honom att få den. Att få åka ut med barnen på det sättet blir stort för honom och det är som jag har sagt tidigare – han har varit en förebild för oss som vuxit upp här. Han har krigat på och gör det fortfarande, så det är välförtjänt att han får den här hyllningen. Han var sjukt stark i cirkeln och gör en jättebra match.

Eric Karlsson tycker att föreningen gjort ett bra arbete med både den här hyllningen och den retromatch som hölls för en tid sedan.

– Man försöker verkligen. Man ska också komma ihåg att det här är första gången man gör mycket av det här och det är svårt att veta i förväg hur man ska gå till väga.