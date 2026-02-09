09 februari 2026
KHC fortsätter värva – finsk center klar

Finske centern Elias Vilén är klar för Kalmar HC. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 09 februari 2026 13.13

Kalmar HC har förstärkt truppen inför slutdelen av säsongen. Eric Norin hämtades in nyligen och nu är den finske centern Elias Vilén klar inför det stundade slutspelet.

25-årige Elias Vilén kommer närmast från spel i sin moderklubb Pelicans i den finska högstaligan. Där har han gjort 17 poäng på 38 matcher. Totalt i Liiga har Vilén stått för 110 poäng på 244 matcher. Han har även sju juniorlandskamper på sitt cv. 

– Jag är riktigt glad över att bli en del av det här laget. Jag vill hjälpa laget på bästa möjliga sätt att lyckas och det är härligt att få chansen att spela för något stort som att slåss för uppflyttning till SHL, säger Elias Vilén till Kalmar HC:s hemsida.

KHC tackar också Pelicans för ett bra samarbete kring övergången.

– Vi är såklart nöjda att Elias väljer att fortsätta sin säsong hos oss. Han är en komplett forward med fart, spetsegenskaper och hög arbetsmoral som kan spela både center och ytterforward, och som kommer bredda vår redan starka forwardssida, säger assisterande sportchef Jarkko Oikarinen.

Kontraktet gäller för resterande del av den här säsongen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

