LIVE: Följ Vimmerbys viktiga match mot BIK Karlskoga

Det har gått snabbt. Nu måste Vimmerby Hockey ta upp kampen med Västerås IK, som vann med stora siffror i lördags kväll. I kväll väntar BIK Karlskoga hemma i VBO Arena.

Västerås har fått upp ångan och efter sin seger i lördags är man nu tre poäng före Vimmerby. Dessutom med klart bättre målskillnad.

Vimmerby var länge de jagade, men har nu blivit de jagande. Poäng och allra helst seger behöver VH ta hemma mot topplaget BIK Karlskoga i kväll för att hålla liv i säker mark-drömmen.

Det är en intensiv matchvecka, där mycket lär avgöras, som stundar. Matchen mot Karlskoga är Vimmerbys första av fyra denna vecka.