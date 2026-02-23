LIVE: Följ Vimmerbys viktiga match mot BIK Karlskoga

Nick Bochen och hans Vimmerby möter BIK Karlskoga i kväll.
Foto: Rickard Johnston
Västerås har fått upp ångan och efter sin seger i lördags är man nu tre poäng före Vimmerby. Dessutom med klart bättre målskillnad.
Vimmerby var länge de jagade, men har nu blivit de jagande. Poäng och allra helst seger behöver VH ta hemma mot topplaget BIK Karlskoga i kväll för att hålla liv i säker mark-drömmen.
Det är en intensiv matchvecka, där mycket lär avgöras, som stundar. Matchen mot Karlskoga är Vimmerbys första av fyra denna vecka.