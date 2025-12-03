VH TAPPADE LEDNINGEN – FÖLL TUNGT I KARLSKOGA

Kevin Wennström gjorde sitt sjunde mål för säsongen men Vimmerby Hockey fick inte med sig några poäng hem från Karlskoga. Foto: Arkivbild

Storspel från debuterande Hugo Laring och säsongens första mål för Martin Pärna räckte inte för VH. Karlskoga tog sig tillbaka och avgjorde med två mål i tredje perioden. Slutsiffrorna skrevs till 4-2.

Karlskoga kom som väntat ut starkt och satte tidigt press på Vimmerby Hockey. En bit in i perioden ledde hemmalaget skotten med 7-1 och tog rättvist ledningen med 1-0 genom Gustaf Franzén efter en fin passning från Viktor Lennartsson. Men VH gav sig inte. Johan Mörnsjö kämpade till sig en utvisning och i det efterföljande powerplay-spelet gjorde den nykomponerade kedjan med Anton Carlsson, Jakob Karlsson och Kevin Wennström precis som mot Västerås. Målet var en kopia på reduceringen då och Karlskoga hade uppenbarligen inte hunnit läsa in sig på varianten.

Premiärmål för Pärna

Vimmerby Hockey lyckades därefter klara av två raka numerära underlägen mot seriens bästa powerplay och istället var Kevin Wennström närmast ett mål i boxplay men avslutet träffade stolpen. Ändå var det gästerna som skulle gå till pausvila i ledning. Arvid Caderoth, tillbaka efter sin avstängning, stod för ett starkt förarbete och Martin Pärna gjorde inget misstag. Det var forwardens första mål och poäng för säsongen.

I andra perioden drog Karlskoga upp tempot och tryckte på för en kvittering. Isak Hansen, som var inblandad i flera tuffa dueller, kastade handskarna i ett regelrätt slagsmål med Leevi Viitala och VH fick mest inrikta sig på att försvara ledningen. Kedjan med Arvid Caderoth, Martin Pärna och Hugo Orrsten stack upp med ett långt byte i Karlskogas zon där ett tredje VH-mål hängde i luften, men istället lyckades hemmalaget kontra in kvitteringen kort därpå. Isak Hansen gick bort sig i offensiv zon och Karlskogas Oliver Eklund lurade bort Gustaf Malmkvist innan han skickade in 2-2 i krysset. Logiskt sett till matchbilden och skotten 23-7 till Karlskoga efter två perioder talade sitt tydliga språk.

Avgjorde i spel fem mot tre

I tredje perioden drog VH på sig två onödiga utvisningar på kort tid i egen zon och Karlskoga fick chansen att spela över en minut i fem mot tre. Då orkade VH:s boxplay inte stå emot längre och fram klev Hockeyallsvenskans främsta poänggörare genom tiderna. Henrik Björklund pricksköt in 3-2 bakom debuterande Hugo Laring i VH-kassen.

Karlskoga höjde tempot ytterligare och pressade på för ytterligare mål samtidigt som Vimmerby Hockey hade svårt att flytta fram positionerna. Med fem minuter kvar fick gästerna en bra chans att kvittera när Hugo Orrsten fixade kvällens andra powerplay, men denna gång lyckades VH inte förvalta det numerära överläget. Trots en totalt sett bra genomförd bortamatch mot ett starkt Karlskoga fick Vimmerby Hockey åka hem utan några poäng. Karlskoga vann matchen med 4-2 sedan Gustaf Franzén avgjort i öppen kasse.

Mer om matchen kommer.