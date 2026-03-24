Ingen skräll – men nu tackar VH av centern

Redan i mitten av december bekrätade sportchefen Pelle Johansson att centern var förlorad. Nu tackar Vimmerby Hockey av Marcus Limpar Lantz, som uppges vara klar för Kalmar HC.

I helgen började VH att tacka av spelare och först ut var norske backen Isak Hansen, som redan i februari presenterades för norska Stavanger Oilers.

En annan illa dold hemlighet har varit att Marcus Limpar Lantz sejour i Vimmerby endast blev ettårig. Redan i mitten av december bekräftade sportchefen Pelle Johansson att centern var förlorad.

– Vi är inte med i racet längre med honom längre och det är klart att det är surt. Det är definitivt en spelare som vi hade velat bygga laget kring, sa sportchefen.

Då hade det sipprat ut uppgifter om att Limpar Lantz var klar för Kalmar HC. Det har ännu inte bekräftats helt officiellt från Kalmars håll.

– Man kan tycka vad man vill, men att de rycker i våra spelare redan nu är jag inget fan över. Sedan tror jag absolut inte att spelaren i fråga kommer att prestera sämre hos oss för det. Jag förutsätter att man gör ett bra jobb där man är anställd, sa Pelle Johansson angående Kalmars agerande.

Avskedsinlägg

Limpar Lantz svarade för 19 poäng på 47 matcher. Han var även utlånad en match till HV71 under säsongen.

"Marcus Limpar Lantz har beskrivits som omklädningsrummets glädjespridare. Den som lyfter stämningen och sprider pepp. En sådan spelare sätter avtryck i ett lag och i en liten förening. Vi har sett Marcus kliva in i varje utmaning med rak rygg och ett varmt leende. Som forward – periodvis i centerrollen – har han bidragit med ett starkt och kreativt spel över hela banan. En lagspelare ut i fingerspetsarna som hela tiden vill bli bättre – och alltid ställt upp för laget där han behövts som mest. Vi vill rikta ett stort tack til dig, Limpan, för din tid i tigerränderna. Lycka till i dina nya utmaningar framåt! Kom ihåg, ränderna lämnar aldrig en tiger – de sitter där de sitter", skriver VH i sitt avskedsinlägg.