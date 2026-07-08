Ingen vila för "Löken" efter avancemanget: "Ska hem och bygga ny motor"

Albin "Löken" Karlsson från Vimmerby MS återkommer till Gnagaredalen på lördag för finaldagen. Men först ska han hem och bygga en ny motor. Foto: Stefan Härnström

Albin "Löken" Karlsson har plockat bra med poäng under sitt onsdagskval. Två andraplatser och en fullträff i sista med en vinst och totalt 17 poäng till Vimmerby MS-åkaren. Därmed får han fortsätta i Semesterracet på lördag.

Albin Karlsson sken i kapp med solen när han klev ur bilen för en vinnarintervju bakom speakertornet.

Hur känns det?

- Skönt! Ja, det var gött.

Vad tror du om fortsättningen på lördag?

- Hmmm, jag ska hem och bygga ny motor ikväll i alla fall. Så får vi se men det går nog!

För de som undrar var smeknamnet "Löken" kommer från så fick han det av grannen och klubbkamraten Katja Frosthed. Albin ska ha ätit en rå lök efter en grillkväll för två år sedan.

- Han åt den som ett äpple, förklarar Katja.