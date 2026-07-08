Ingela och Sofia har hopp om finalkörning

Vimmerby MS Ingela Svensson har gjort en upphämtning inför damernas sista omgång på onsdagen. Foto: Stefan Härnström

Efter damernas andra omgång har Vimmerby MS Ingela Svensson och Sofia Lod vänt de motiga heaten i första omgången och nu saknas bara en handull poäng i tredje heatet så kan bägge gå vidare.

För folkraceveteranen Ingela blev det svartflagg i första heatet.

- De vände på mig i andra kurvan och sedan kom jag ifatt. Men då var jag för het på gröten.

Men det blev en seger i andra heatet. Hur känns det nu?



- Underbart, jag kör ju så sällan. Det är inte så ofta en kör... kanske någon gång om året knappt.

Du har ett par segrar i Semesterracet, eller hur?

- Ja, fyra är det. Det var mitten av 90-talet och Sedan 2005 och 2006... men sedan har jag legat av mig.

"Hellre fem poäng än svartflagga"

Sofia Lod hade endast med sig två poäng efter första heatet och låg ständigt nära Mimmi Öhrn fråm SMK Söderhamn i det andra. Med sju poäng ser även läget ganska ljust ut för henne inför omgång tre.

Vad hände i första heatet?

- Jag tog ju starten men jag snurrade ju.

Vad tror du inför tredje?

- Jo men det handlar ju bara om att samla poäng idag så man måste ju vara lite försiktig, eftersom bilen ska gå i morgon.

Vem delar du med?

- Richard Klingstedt. Sedan vill man ju inte göra bort sig heller. Hellre fem poäng än en svartflagga!