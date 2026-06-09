UTKLASSNING NÄR DACKARNA TOG VIKTIG SEGER EFTER REGNET

Den här matchen hemma mot Piraterna skulle Dackarna bara vinna och det lyckades man göra med utklassningssiffror. Två viktiga poäng trillar därmed in på kontot för Dackarna. Foto: Ossian Mathiasson

Efter 50 minuters ihållande regn klev funktionärerna ut på banan och räddade bottenmötets genomförande på Skrotfrag Arena. När det väl kördes speedway på ovalen var Dackarna klassen bättre och slog nollpoängaren Piraterna med 55–34. Två viktiga poäng kommer därmed in på Dackarnas konto.

Med anledning av att det varnades för regn i Målilla på tisdagseftermiddagen täckte de ideella krafterna i Dackarna banan med presenningar inför hemmamatchen mot Piraterna. Precis som prognosen visade regnade det på eftermiddagen, men det var inga problem för matchen att komma igång på avsatt starttid.

Dackarna fick precis den start de hoppades på i viktiga bottenmötet mot Piraterna med en femetta signerad Patryk Dudek och Timo Lahti i första heatet.

Det man kanske inte såg framför sig var att Piraterna skulle ge igen med samma medicin, en femetta signerad Jonathan Ejnermark och Erik Persson mot Chris Holder och Avon Van Dyck , i andra heatet. Gästerna från Motala chockade med en femetta och utjämnade till 6–6.

Regn i 50 minuter

Under kvällens tredje heat, där Dackarna slog tillbaka med en ny femetta med Andreas Lyager och Tomas H Jonasson, började regnet falla över speedwayovalen i Målilla.

Det regnade i ungefär 50 minuter, mellan klockan 19.10 och 20.00, innan funktionärerna hade möjlighet att äntra ovalen med sina traktorer för att iordningsställa banan för fortsatt körning. De hängivna funktionärerna jobbade febrilt med att få ordning på banan, blev klara på ungefär en halvtimme och räddade bottenmötets genomförande.

När matchen återupptogs vid 20.35-tiden tände Piraterna hoppet genom att krypa sig närmare i poängprotokollet, först via ett oavgjort fjärde heat och sedan en fyrtvåa i femte heatet, och såg till att det skiljde endast två poäng mellan lagen.

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Utklassningssiffror

Dackarna ordnade därefter två raka femettor och var i ledning med 26–16 efter sju körda heat. I sjätte heatet visade Tomas H Jonasson prov på bestämdhet i duell med Jonas Seifert-Salk på bortre raksträckan på första varvet, körde om Piratföraren och såg även till att lagkamraten Andreas Lyager smet förbi. I sjunde heatet gick Patryk Dudek upp i en tidig ledning och fick med sig Timo Lahti som åkte förbi på yttern i andra sväng.

Därefter följde en lång rad oavgjorda heat. Dackarna hade bra kontroll på händelserna på ovalen och punkterade matchen med en femetta signerad Timo Lahti och Andreas Lyager i 13:e heatet. Målillagänget gick fram till 47–30 med kvällens femte femetta och drog ifrån ytterligare med sjätte femettan (52–31) i 14:e heatet när Patryk Dudek och Jakub Krawczyk var först över mållinjen.

Patryk Dudek vann nomineringsheaten i överlägsen stil och skrev slutresultatet till klara 55–34.

Dackarna kliver i och med storsegern upp på fyra poäng och lämnar kvar Piraterna på noll poäng. Redan nästa vecka körs returmötet i Motala.