DACKARNA KÖRDE ÖVER INDIANERNA TOTALT

Ett mycket kompetent Indianerna stod på andra sidan. Ändå bröt Dackarna sin förlusttrend och körde faktiskt över motståndarna från Kumla totalt.

Morgan Andersson pratade inför matchen om det stora poängbehov Dackarna befann sig i. Samtidigt var det Indianerna, som imponerat stort den här säsongen, som stod på andra sidan.

Hur Dackarna inledde? Med att vara extremt hungriga från tejpen och efter tre heat ledde man med 14-4. Redan där hade man skaffat sig en finfin buffert inför fortsättningen av matchen.

Hemmalaget fortsatte starkt och ledde med 20-10 efter sex heat. Då, i det sjätte heatet, fick Indianerna poängövertag för allra första gången i kväll. Där och då fick publiken, som var hela 4 270 till antalet denna gratismatch, en otäck krasch i första böj mellan Timo Lahti och Szymon Wozniak. Det såg illavarslande ut först, men båda kom på benen och alla fyra fick vara med i omstarten.

Dackarna, där flera förare stod för mycket starka prestationer, fortsatte att köra minst 3-3 i heaten och när det var dags för den längre pausen var man i ledning med hela 34-20.

Otrolig insats

Indianerna verkade dock inte ha gett upp under pausen. I heat tio var man på väg mot en femetta, men den avbröt Matias Nielsen i sista stund efter oerhört stark styrning där han passerade Dimitri Bergé på sista raksträckan.

Om Kumlafansen fått upp hoppet dog det lika snabbt igen. Timo Lahti och Andreas Lyager ordnade en femetta i det elfte heatet mot Krzysztof Buczkowski och Kai Huckenbeck och nu ledde Dackarna med 41-25.

När sedan Tomas H Jonasson vann även det andra reservheatet och Sammy van Dyck fick med sig enpoängaren var kvällens match helt över. Med tre heat kvar hade Målillas stolthet 45-27.

I det 14:e heatet ordnade danskduon Matias Nielsen och Andreas Lyager en ny femetta för Dackarna och ställningen inför nomineringsheatet var nu 53-31. Lyager blev dock utesluten på grund av att ha överskridit tvåminutersregeln, men Nielsen ordnade 2-4 i heatet.

Därmed vann Dackarna med hela 55-35 – och var faktiskt nära bonuspoängen också, vilket väl ingen hade på känn inför matchen.

Kommentarer från matchen kommer dyka upp på sajten senare i kväll.