DEBATT: I denna fråga är snabbt och fel särskilt olämpligt

Alla vill självklart att såväl barn som äldre i kommunens verksamheter ska vara så trygga det bara går. Det är grunden för flera artiklar som de senaste dagarna har skrivits om bakgrundskontroller av kommunens anställda. Efter den senaste artikeln med oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) i DV 18 september är det flera saker som måste förtydligas.

För det första är bakgrundkontroll något annat, och mer omfattande, än utdrag från belastningsregistret. Sådana utdrag visar tidigare domar gällande en rad brott, och är idag ett krav vid nyanställning vid flertalet tjänster i kommunen när det handlar om arbete nära människor.

Bakgrundskontroller är en omfattande kontroll av en person som innefattar sökningar mot flera offentliga register, inte bara fastställda domar. Kontrollerna skulle göras av ett externt privat företag. I de fall granskarna skulle hitta något de finner oroväckande skulle det lyftas till en särskild säkerhetsgrupp i kommunen, som bedömer om denna jobbansökan ska plockas bort från processen. Anställande chef skulle inte vara inblandad i bakgrundskontrollen, och definitivt utan insyn från någon politiker.

*

När frågan var uppe i kommunstyrelsen i juni i år så saknade vi i majoriteten tydlighet både om vilka uppgifter om arbetssökande som konkret skulle granskas, och hur bedömningarna av vilka som är lämpliga för tjänst i kommunen eller inte skulle komma att göras. Därför återremitterade vi frågan för att få ökad tydlighet kring vad bakgrundskontroller faktiskt skulle innebära för de som söker jobb i vår kommun.

När det handlar om beslut om verksamhet som vi sedan inte kommer kunna ha insyn i är det extremt viktigt att vi som politiker förstår vad det är vi fattar beslut om. Det handlar om människors integritet, samtidigt som det handlar om att vi vill göra det yttersta för att rätt personer ska anställas i kommunen. Att det är externa företag som ska bedriva denna verksamhet utan tydlig insyn från kommunens håll är verkligen en extra anledning att tänka till ordentligt innan vi utökar kontrollen av människor i vår kommun.

*

Niklas Gustafsson tänker annorlunda när han uttalar sig till DV. Han tycker att vi skulle ha sagt ja till förslaget utan att ha tydligheten om vad det exakt innebär. Det framgår också att han anser att skulder hos kronofogden ska vara grund för att inte få anställning i Vimmerby kommun. Några sådana detaljer har dock inte alls diskuterats i kommunen, och om kommunstyrelsen hade sagt ja till förslaget i juni hade han lika lite som vi kunnat svara på om det faktiskt är en sådan sak som skulle ogiltigförklara en jobbansökan hos Vimmerby kommun eller inte.

Allvarligast i artikeln är dock att Gustafsson säger sig ha fått uppgifter om att 11 personer har stoppats från anställning i Hultsfreds kommun efter bakgrundskontroll, och att 8 av dessa sedan fått jobb i Vimmerby. Uppgifterna ska ha lämnats av en tjänsteman i kommunen, men några uppgifter om hur många och vilka som har stoppats i Hultsfred har inte lämnats till Vimmerby kommun. Om Gustafsson hittar på, eller om han på någon annan väg har fått information om dessa saker kan vi inte veta säkert, men om det inte är påhittat av honom själv skulle det innebära att oppositionsrådet har befattat sig med information som inte bara är olämplig utan också troligen olaglig för honom att hantera.

*

Oavsett uppfattar vi det som Niklas Gustafsson säger i media som ett försök att smutskasta Vimmerby kommun på ett sätt som vi inte kan se något gott i. Diskussionen om huruvida bakgrundskontroller ska införas i vår kommun, och hur de i så fall ska utformas, kommer att fortsätta, men i denna fråga är snabbt och fel särskilt olämpligt.

Vi vill som sagt alla att vi ska vara trygga och säkra i alla stadier i livet, men någon garanti för att undvika problem eller “rötägg” finns inte, oavsett vilka omfattande kontrollsystem vi skulle införa.

Eva Kindstrand Ströberg (S)

Peter Karlsson (C)

Lars Johansson (V)

