Oppositionsrådets svar: "Avgörande är inte hur många det är"

Åtta av elva som nekats jobb i Hultsfreds kommun efter bakgrundskontroll har fått jobb i Vimmerby kommun. Det menade oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) och hävdade att han fått uppgiften av säkerhetssamordnaren Håkan Westerback. Något som Westerback dementerade.

Under gårdagen gick kommunens tidigare säkerhetssamordnare Håkan Westerback ut och dementerade oppositionsrådets uppgifter.

"Jag har bara sagt att elva har nekats tjänst i Hultsfred och att vi kan ha några av dem anställda hos oss. Så där har han nog missuppfattat mig när han säger att jag sagt att åtta jobbar hos oss. Vi sitter ju inte och jämför personnummer mellan kommunerna. Det vore inte bra, tveksamt lagligt sätt att jobba på. Så på individnivå kan vi aldrig veta vem som sökt och om de nekats tjänst eller inte i annan kommun", skrev Håkan Westerback i en kommentar till vår tidning.

Westerback trodde att det kunde röra sig om ett missförstånd.

"Jag vill bara förtydliga för medborgarna att vi inte delar uppgifter på det sättet mellan oss i kommunerna", skrev han.

Vill inte kommentera

Niklas Gustafsson (M) själv vill inte kommentera detta ytterligare.

– Jag har inget mer att tillägga.

Vad tänker du om att han dementerar dina uppgifter?

– Jag har inget att säga om det.

Han menar att det kan ha varit ett missförstånd?

– Jag har ingen kommentar kring det alls. Den stora frågan är inte hur många det är. Det är ett bekymmer, oavsett om det är fem, åtta eller tio.

Är det inte viktigt om han har sagt åtta eller inte?

– Jag tycker inte att det är själva poängen. Det är inte vad det handlar om. Problemet är att vi inte har koll på det här och det är inte poängen om det är fem, åtta eller tio.

Annons:

Många frågor inför fullmäktige

Oppositionsrådet säger att han fått mycket reaktioner efter sitt utspel.

– Det är ett ämne som berör och många tycker att det är väldigt märkligt att vi inte tog beslut om bakgrundskontroller när vi kunde göra det i juni. Vi har ett stort bekymmer och det borde vara en självklarhet.

Niklas Gustafsson (M) menar att problemet finns, även om det inte finns någon statistik på hur många det rör sig om.

– Det förs nog ingen statistik och jag har inget exakt antal, men både du och jag vet utifrån era tidigare artiklar att det förekommit fall.

Inför måndagens fullmäktige ställer nu Niklas Gustafsson fem frågor till kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

– Kan alla våra äldre känna sig trygga med all personal som kommer hem till dem? Hur ser hon på att kommunen köper ut personal som aldrig borde blivit anställda? Hur ser hon på att personer med ett aktivt missbruk hanterar mediciner? Inom hemtjänsten handlar man åt äldre. Skulle hon själv lämna ut sina kort till någon främmande person med den här bakgrunden? Hur ser hon på risken att fler söker sig till Vimmerby när andra infört bakgrundskontroller? Jag hoppas att det kan bli en debatt om detta och är själv debattsugen.