Oppositionsrådet kallar det katastrof: "Fått köpa ut flera dömda medarbetare"

Ett flertal medarbetare i Vimmerby kommun har fått köpas ut sedan deras tidigare brottsliga bakgrund uppdagats. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) kallar majoritetens hantering för katastrof. – Sedan Hultsfreds kommun införde bakgrundskontroller har man nekat elva personer jobb. Åtta av dessa har anställts här, säger han.

I samband med statsministerns besök på Frödinge mejeri under onsdagen passade det moderata oppositionsrådet Niklas Gustafsson på att kommentera den heta frågan om bakgrundskontroller i Vimmerbypolitiken.

Det var i fredags vår tidning berättade att de tre fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärare lämnat in en skrivelse till kommunen angående frågan om bakgrundskontroller.

I måndags fick både HR-chefen Marie Halldén och kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) kommentera frågan. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) kallar den politiska motståndarens uttalanden för anmärkningsvärda.

– Jag läste att hon inte uppfattat det som ett problem att vi inte utfört bakgrundskontroller. Det är mycket anmärkningsvärt. När det gäller äldreomsorgen begär vi inte ut registerutdrag. Det sker när det gäller barn och inom LSS, men inte inom äldreomsorgen. Hade vi genomfört bakgrundskontroller hade vi kunnat fånga upp de här fallen som har blivit, säger Niklas Gustafsson (M).

Hultsfreds kommun har infört bakgrundskontroller sedan tidigare.

– Åtta av de elva som har nekats i Hultsfred har anställts av Vimmerby kommun. Det är katastrof.

Hur har du fått den uppgiften?

– Den har jag fått av vår säkerhetssamordnare på ett möte. Det är det som är problemet med det här. När en kommun i närområdet skärper kraven får vi problemen till oss.

"Fått köpa ut flera medarbetare"

Enligt Niklas Gustafsson har kommunen anställt flera personer som tidigare är dömda för narkotikabrott.

– Det är det och allt möjligt. Det är olaga hot och hot mot tjänsteman bland annat också. Det är ett flertal anställningar vi fått avsluta när det kommit till kommunens kännedom. Vi har fått köpa ut flera medarbetare. Jag har ingen exakt statistik på det, men jag har fått till mig flera fall där kommunen köpt ut medarbetare för exempelvis narkotikabrott.

Hur mycket pengar rör det sig om?

– Jag kan inte svara exakt, men jag vet om fall där man köpt ut medarbetare för 145 000 kronor, 84 000 kronor, 72 000 kronor, 66 000 kronor. Det blir mycket pengar i slutändan och pengar man kunde hanterat annorlunda om man varit mer restriktiv.

Att personer döms för brott efter att de anställts är förstås en annan sak. Vår tidning har de senaste åren berättat om ett antal sådana fall.

– Ofta kan det vara så att ärendet ligger hos åklagaren, sedan får du din anställning och därefter kommer domen. Med bakgrundskontroller går man djupare och kartlägger på ett annat sätt. Det är ju exempelvis ytterst olämpligt att jobba hos äldre om man stora skulder hos Kronofogden och är pressad ekonomiskt. En sådan person ska inte vara inne i en äldre persons hem. Är det lämpligt att en sådan person jobbar nära våra äldre och sköra?

"Det är katastrof"

Kommunen har länge påtalat att det är svårt att hitta personal till jobben inom exempelvis äldreomsorgen.

– Ja, det är svårt, men här tappar vi kompetent personal utifrån att man inte vill jobba med sådana man känner obehag inför. Om man misstänker att någon använder narkotika, så vill man inte vara passagerare med en sådan en söndag morgon. Det handlar om att trygga medarbetarna vi har så vi inte får in skit.

Vad tänker du om allt det här?

– Det är katastrof. Just de här fallen jag pratar om kanske vi inte hade kommit ifrån om vi tagit det här innan sommaren när förslaget om att anta bakgrundskontroller kom. Men hade vi infört det här hade vi sluppit flera fall i sommar och vi hade sluppit avsluta flera anställningar av sommarjobbare, som kom narkotikapåverkade till jobbet. Man måste göra vad man kan för att stävja den gängkriminella ekonomin. Gemene man kanske inte tror att vi har gängkriminalitet i Vimmerby, men vi drabbas även här av den gängkriminella ekonomin. Det är väldigt allvarligt att man inte tog det här i juni.

"Vore en liten kostnad"

Majoriteten tog då beslut om att återremittera ärendet.

– Man ville utreda det vidare kring hur organisationen ska se ut och vilka personer som ska ingå. Nu ska frågan upp igen i oktober och vi får se hur majoriteten ställer sig då. Jag kommer att ställa en fråga om det här inför fullmäktige på måndag i ärendet.

Summan för att införa bakgrundskontroller har Niklas Gustafsson inte exakt.

– Men det vore ingen stor kostnad i förhållande till vad det kostar att avsluta anställningar. Jag har ingen exakt kostnad, men lidandet för att ha det som vi har det nu är stor. Mellan tumme och pekfinger har jag fått till mig att varje rekrytering kostar runt 400 000 kronor även i egen regi. Då är det egen arbetstid och allt sådant som ingår. Så bakgrundskontroller vore en liten kostnad i sammanhanget.

