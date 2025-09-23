Oppositionsrådet fick inte ställa sina frågor: "Lite surt"

Niklas Gustafsson (M) hade förberett ett batteri med frågor till kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) angående bakgrundskontroller. Dessa fick han aldrig ställa under måndagskvällens fullmäktige.

I förra veckan blossade det upp en debatt kring situationen med utköpta medarbetare efter en facklig skrivelse. I juni var frågan om bakgrundskontroller uppe i kommunstyrelsen, men något beslut blev det inte så.

– Det är ett ämne som berör och många tycker att det är väldigt märkligt att vi inte tog beslut om bakgrundskontroller när vi kunde göra det i juni. Vi har ett stort bekymmer och det borde vara en självklarhet, sa oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

I samma intervju berättade Niklas Gustafsson (M) om de fem frågor han ställt till kommunstyrelsens ordförande inför måndagens fullmäktige. Några frågor ställdes dock aldrig på sammanträdet.

Oppositionsrådet fick beskedet av fullmäktiges ordförande att han var för sent ute.

– Jag lämnade in dem för sent, så det blir först nästa sammanträde. Det var lite surt. Jag skickade in frågorna i torsdags, men det skulle ha varit inlämnat fyra arbetsdagar i förväg, berättar Niklas Gustafsson efter måndagens fullmäktigesammanträde.

"Miss från min sida"

Det är alltså vad regelverket säger vad gäller en fråga från en ledamot. Tidigare kunde ledamöterna ställa en fråga på sittande möte, men där har reglementet ändrats.

– Jag har lyft det med Leif, att man borde kunna se över regelverket vad gäller en fråga från en ledamot. En interpellation köper jag, men precis som allmänheten borde en ledamot kunna ställa en fråga med kortare varsel än fyra dagar. Det har blivit för lång tid efter att man gjort om regelverket tycker jag.

Samtidigt konstaterade han att felet låg på hans bord.

– Det var en miss från min sida som inte läst på det.

Frågorna kommer nu dyka upp i samband med oktobersammanträdet i stället. På vår sajt hittar ni flera artiklar angående frågan om bakgrundskontroller.