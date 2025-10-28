DEBATT: Är det några som ska granskas i detta ärende är det cheferna

Först vill vi skriva att vi som alla andra har fått väldigt lite information om vad som händer på våra enheter runt om i kommunen, främst nu på borghaga. Det är väldigt mycket hysh hysh och det enda vi fått till oss av de högre uppsatta är att vi inte ska lyssna på skvaller sins emellan.

Många av oss i denna kommun har jobbat, jobbar eller känner olika personer som jobbar på enheterna runt om i Vimmerby kommun. Och vi alla är rörande överens om att detta som sker just nu är ett stort frågetecken och även ett tecken på ett osunt maktmissbruk av bla den konsult som anställdes i början av hösten men även av vår verksamhetschef.

*

Vi är en grupp som jobbar på en annan enhet i kommunen och på vår enhet har vi tyvärr fått erfara denna tillfälliga enhetschef som nu börjar tända bränder hon absolut inte kommer att kunna släcka..tillsammans då med verksamhetschefen.



Hon är som vi såg någon annan kommenterat i en av era artiklar en maktmissbrukare.



Hon har på denna korta tid som hon har varit tillfällig enhetschef fått flera medarbetare att må så pass dåligt att de valt att sjukskriva sig, och ännu värre funderat på att byta jobb.



Dessa personer vi pratar om är personer med mycket god kompetens, de utför god omvårdnad för våra brukare, sliter dag, kväll som natt för att våra brukare ska få den omsorg de förtjänar och majoriteten är utbildade med goda referenser.



Denna tillfälliga chef som har plockats in har en tendens att utnyttja sin position på ett maktmissbrukande sett.

Hon förminskar "sin" personal och kan inte ta när personal säger emot henne, utan svaret man fått är att "det är hon som är chef och det är hon som bestämmer"

*

För att en enhet ska fungera och för att vårdtagarna ska få en så god och säker vård som de förtjänar MÅSTE enhetschefer samarbeta tillsammans med sina medarbetare på "golvet". Något som denna tillfälliga enhetschef inte alls är intresserad av.



Vi är många som har arbetat som undersköterskor och vårdbiträden i många år i denna kommun och aldrig tidigare har vi varit med om denna brist av respekt från tidigare enhetschefer eller verksamhetschefer som vi varit med om de två sista månaderna.



Frågan är då, vem bör granskas? Säkert en del av personal som jobbar vårdnära MEN fokuset i detta ärende läggs över på helt fel personer. Och verksamhetschefen som bara pratar i gåtor och inte kan svara på era "enkla" frågor, och "försvarar" sig med att det är för brukarens bästa.



Brukarens bästa är inte att bli av med trygg och duktig personal de dagligen träffar, som finns för brukarna och som dagligen arbetar för brukarens välbefinnande.

*

Det finns många duktiga och bra vikarier som nu får täcka upp för att cheferna stängt av personal utan att ens själva följt sina riktlinjer. Men det finns även de vikarier som aldrig jobbat på just dessa avdelningar tidigare. Vart är patientsäkerheten i det? Är brukare och anhöriga trygga med det?



Är det några som ska granskas i detta ärende är det cheferna, och då pratar vi även om verksamhetschefen.

Utför de som anställer dessa chefer bakgrundskontroller eller anställer de bara vem som helst. Om man ser till helheten och statistik finns det bara en minoritet av enhetschefer som bor i Vimmerby kommun. För tyvärr har de enhetschefer som har kompetens nog att vara enhetschefer valt att sluta i Vimmerby kommun.



Vill ni att rättvisa för våra äldre, anhöriga och personal inom vård och omsorgsboende ska ske så granska de personer som ser till att omsorgen sjunker.

Åtta medarbetare inom

äldreomsorgen i Vimmerby kommun