Hård kritik mot avstängningarna – facket vill inte kommentera händelsen

Enligt flera källor till oss finns det hård kritik om besluten att stänga av medarbetare på en enhet på Borghaga. Genrebild. Foto: MostPhotos

Medarbetare med insyn i verksamheten är mycket kritiska till besluten om att stänga av personal.

Kommunal vill inte kommentera ärendet med de avstängda medarbetarna på äldreboendet Borghaga i detalj. Ordföranden i Vimmerby Petra Dahlström säger att många på arbetsplatsen mår dåligt av situationen.

Igår avslöjade Dagens Vimmerby att fem medarbetare på Borghaga stängts av. Kort efter vår publicering bekräftade socialförvaltningen uppgifterna.

Anledningen ska vara anklagelser om brister i arbetet. Enligt uppgifter från flera håll finns det en skarp kritik mot enhetens nuvarande chef. En person som jobbar på boendet, som vill vara anonym, är mycket kritisk till avstängningarna.

– Alla mår jättejättedåligt. Det är tre nattpersonal och två dagpersonal som stängts av och en har fått sparken. De är jätteduktiga, jag har jobbat tillsammans med dem. Jag tycker ni ska granska det här, säger personen kortfattat och berättar vidare att det finns skarp kritik mot enhetens nuvarande chef.

"Gjort det lilla extra"

En annan person med nära insyn i verksamheten skriver såhär till oss:

"De som blivit avstängda har jobbat där i flera år och fått fina certifikat men nu ska det vara nya olika vikarier och brist på personal som drabbar de äldre bara på grund av något maktspel. Jag själv brinner för frågan för de äldre och jag tycker för varje dag som går skiftas fokuset bort från de äldre mer och mer. Det gör mig helt förbannad."

"Jag vet precis hur vissa enhetschefer kan bete sig. Men det här var något helt annat. Jag tycker bara så synd om de som faktiskt vågade stå emot och så ska bli avstängda. Just den avdelningen är ju väldigt speciell (det är ju demensavdelning) så de har väldigt svårt med nya vikarier till exempel och jag vet att det bara är att prata med några anhöriga som har sina föräldrar där som inte har något negativt att säga om personalen. Utan snarare tvärtom. Här har verkligen personalen gjort det lilla extra till varje brukare och det får de höra ofta av anhöriga. Det är så dumt"

"Kommer finnas för medlemmarna"

Kommunals ordförande Petra Dahlström vill inte gå in på detaljer.

– Vi kan inte kommentera den situationen. Arbetsgivaren har rätt att utreda saker och de har informerat oss.

Hur ser ni på anklagelserna?

– Jag kommenterar inte det.

Hur länge har situationen pågått?

– Det får ni ta med arbetsgivaren. Vi kommer finnas för medlemmarna och stötta dem, både de som är drabbade och andra.

När stängdes medarbetarna av?

– Det får ni fråga arbetsgivaren om, det här är känsliga saker och det blir mycket spekulationer. Jag tycker att det är elakt att kommentera det mer.

"Många frågetecken"

På frågan om stämningen på arbetsplatsen säger Dahlström såhär:

– Stämningen är inte något vidare bra givetvis. Man mår inte bra och det är många frågetecken hos alla.

Har ni upplevt att det varit problem på enheten även tidigare?

– Ingen kommentar.