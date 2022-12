Synskadade Micce heligt förbannad av busschaufförs bemötande

Micce Rylander åker med många olika kollektivtrafikbolag. ”Jag har inte blivit bemött så här illa och klantigt tidigare som under måndagens resa med KLT mellan Hultsfred och Gullringen”, säger han nyss avstigen på Stockholms central dit han åkt tåg utan problem. Foto: Privat

Att en busschaufför hänvisar en person med vit käpp att läsa på skyltar är en dålig idé. – I synnerhet som chauffören just fått veta vad en vit käpp innebär, säger synskadade Micce Rylander som är starkt kritisk till hur han behandlats av en av KLT:s chaufförer.

En bit in på senaste resan mellan Hultsfred och Gullringen märkte Micce Rylander att bussen han skulle byta till i Vimmerby skulle hinna avgå innan de kom fram.

– Det finns ingen marginal alls i det här fallet, utan bussen mot Gullringen avgår samma tid som den från Hultsfred ska anlända.

Så han gick fram till chauffören för att be honom ringa trafikledningen, i syfte att be anslutningsbussen vänta in dem.

– Hade det varit i Stockholm hade ett nytt tåg gått inom några minuter, men här hade det varit en timme eller två i väntetid till nästa buss. I bästa fall. I minusgrader och med ett låst väntrum på Resecentrum dessutom, säger Micce Rylander som är synskadad till följd av samma ärftliga sjukdom som Täppas Fogelberg har.

Irriterad och besviken

Det sätt han blev bemött av chauffören väckte Micces irritation rejält. Och inte minst hans besvikelse.

– Jag fick svaret att ”det borde jag sagt till om när jag klev på”. ”Men då visste jag ju inte att vi skulle bli sena”, svarade jag och fick till svar ”det står på skylten utanför”.

– Varpå jag svarade att ”du såg att jag gjorde entré på bussen med vit käpp”. Då svarade han dumt ”att det är många pensionärer som har gåstavar”, så jag fick hänvisa honom till att om han inte vet vad vita käppar betyder, så tyckte jag att han ska ta reda på det – för det kan vara bra att veta.

Hänvisad till skriftlig information – igen

Micce hänvisades inte bara en gång, utan två till skriftlig information. För nästa råd blev att titta på en textbaserad reklamfilm i bussen, som upplyser om att man ska vara tydlig med att säga vart man ska.

– Jag har gjort samma sak varje gång när jag märkt att man är sen. Ingen har någonsin bemött mig så här. I går blev jag verkligen förbannad över hans respektlöshet, han förstod verkligen inte vad en vit käpp innebär. Och trots att jag förklarade tyckte han jag skulle läsa på en skylt...

– Han hade bara behövt säga ”absolut, jag ringer trafikledningen och ber dem hålla bussen”, så hade det varit löst. Uppenbarligen vet han inte vad en vit käpp innebär – och bryr sig inte om vad en vit käpp innebär, säger Micce Rylander som dessutom fick till svar att ”då borde han använda ledsagare”.

"Finns många bra chaufförer"

Micce Rylander åker kollektivt typ varje dag och har gjort så de senaste 15 åren över hela Sverige.

– Det är skitbra att ledsagning finns, när det behövs och för de som behöver. Jag tycker det är bättre att KLT passar tiden och hjälper till när det behövs. Eller som deras trevliga förare på anslutningsbussen sa: ”Man kan vara lite snäll också”. För jag vill understryka att KLT har många chaufförer som är bra.

Integration eller utestänga människor

Besvikelsen späddes på när han senare tänkte framföra sina klagomål och upptäckte att det inte gick att finna en mailadress till KLT, utan han hänvisades till ett webbformulär.

– Jag tänkte skriva ett argt brev, mest för mina kollegor som har vit käpp och inte är så stora i käften som jag är, tillägger han och skrattar. KLT behöver lära sig.

– Ett webbformulär kan inte den som är synskadad fylla i. Däremot kan man tala in meddelandet på ett mail. Det är frågan om man vill ha samsyn och integration eller vill utestänga människor.

Lära sig vad vit käpp innebär

Så Micce fick vänta till morgonen efter när kundtjänst öppnade för att fråga om mailadress till ansvarig, till vilken han mailat med rubriken ”Jag tycker KLT ska lära sig vad en vit käpp innebär”.

Varför väljer du att lyfta det här?

– Jag tycker man ska kunna bemöta människor som har en vit käpp, speciellt när man fått det berättat för sig vad det innebär. Jag är inte bara missnöjd utan heligt förbannad och vill gärna försöka få till en ändring, för alla de människor som är i behov av en vit käpp.

HÄR kan du läsa hur KLT ser på händelsen.