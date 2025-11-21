Kaotiskt dygn för KLT – timslånga förseningar och bussar som fastnat

KLT:s Stefan Karlsson kan se tillbaka på två hektiska dagar med förseningar, bussar som fastnat och inte kunnat ta sig fram. Foton: Ossian Mathiasson/Pressbild

Det har varit ett kaotiskt dygn för KLT, med stor påverkan på linjetrafiken till följd av all snö. – Vi skulle förstås önska att alla vägar skulle vara välplogade och framför allt halkbekämpade, säger Stefan Karlsson, chef för trafikplanering på Kalmar länstrafik.

Stefan Karlsson kan se tillbaka på två hektiska dagar, även att det lugnade ner sig lite under fredagseftermiddagen.

– Idag på morgonen var det flera ställen där man inte kunde ta sig fram, så det har varit bussturer som varit inställda, och bussar som har fastnat, redogör Stefan Karlsson.

En hel del inställda turer

Dock inga avåkningar som under torsdagen, när en buss med 20-talet passagerare körde i diket utanför Emmaboda.

– Men man har fastnat och inte kunnat köra hela vägen, och på vissa ställen har man undvikit att köra turen helt enkelt. Det har varit en hel del sådana inställda turer i länet, framför allt i Västervik och Oskarshamn, men också i trakterna av Vimmerby och i Vena har jag fått information om.

”Det är ett bekymmer för oss”

Enligt Stefan Karlsson försöker man ha en förebyggande dialog med kommuner och väghållare inför varje vinter, för att se till att de är på tårna.

– Sedan har ju ansvariga för väghållningen sina riktlinjer och klassificerar vägarna på olika sätt, så det behöver komma en viss mängd snö innan de kör ut och plogar. Det är ett bekymmer för oss.

Hur vill du kommentera vinterväghållningen i länet?

– Man kan ju alltid önskat att det skulle vara bättre, men sen hänger det ju på resurserna hos både kommuner och Trafikverket, vad jag förstått. Det är begränsat. Men vi skulle förstås önska att alla vägar skulle vara välplogade och framför allt halkbekämpade. De väntar ju gärna till det slutat snöa innan man plogar och sedan halkbekämpar, men det ställer till problem för våra chaufförer i länet.

Händer det att chaufförer vägrar köra, när de ser en uppenbar risk?

– Nej, det skulle jag inte säga, men de ser ju ett ansvar för resenärerna, så vi hade någon i går som sa att ”den vägen kan jag inte köra på”. Det får vi acceptera, i slutänden är det föraren som är ute på vägen. Vi kan inte sitta på en plats i länet och gissa hur framkomligheten är, utan det är förarna som är våra ögon. Då måste vi lyssna på dem och vi får glömma det här med tidtabeller, det gäller att ta sig fram säkert när det ser ut på det här sättet.

Har det varit stora förseningar idag?

– Ja, vi upplever att det varit upp till timslånga förseningar idag. Det måste vi acceptera, säger Stefan Karlsson som inte räknar med fortsatta problem, utan att den mest kaotiska tiden varit.