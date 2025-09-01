Kommunerna kan hindras att höja skatten

Regeringen föreslår nu en utredning där kommuner kan stoppas från att höja skatten. Foto: Bildbyrån

Regeringen tillsätter en ny utredning. Det handlar om att införa en skattebroms för kommuner och regioner.

Kommunerna har fram tills nu helt kunnat bestämma vilken skattesats som ska gälla för kommunalskatten. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om detta.

Nu kan det bli ändring på detta.

Under måndagen presenterade regeringen en ny utredning för att införa en skattebroms för kommuner och regioner. Bromsen innebär helt sonika att kommuner inte självmant ska kunna höja kommunalskatten.

Anledningen är att kommunerna inte arbetat tillräckligt effektivt med sina ekonomisk medel trots höga skater, enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M).

– Jag har stor respekt för att det finns kommuner som behöver höja skatten ibland, men jag har inte lika stor respekt för när man inte jobbar med att göra saker på ett bättre sätt, säger Svantesson under pressträffen.

Utredningen ska vara klar i februari 2026 och utredare blir chefsekonomen Annika Wallenskog. Skatten, med regionskatten inräknad, ligger på 34,22 procent i Vimmerby, 33,77 procent i Hultsfred, 33,67 procent i Kalmar och 33,02 procent i Västervik.