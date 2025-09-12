Dags för tredje "Möt o Mat" i Vimmerby: "Vår vision är tydlig"

Martina Bergqvist och Henrik Hemmingsson är laddade för ett nytt Möt o Mat i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Lördagen den 27 september är det dags för den tredje upplagan. Då bjuder Vimmerby Stadshotell och Restaurang Guldkant in till tre upplagan av sin matmarknad. – Vår vision är tydlig – skapa ett återkommande, uppskattat stadsarrangemang som förenar lokal mat, kultur, handel och föreningsliv, säger Martina Bergqvist.

De två tidigare åren har blivit lyckade. Nu bjuder Stadshotellet och Guldkant in till en ny heldag fylld med smakupplevelser, liv och rörelse mitt i Vimmerbys stadskärna.

Lördagen den 27 september är det dags för "Möt o Mat" igen.

– Det är tredje året i rad vi anordnar detta, och vår vision är tydlig: skapa ett återkommande, uppskattat stadsarrangemang som förenar lokal mat, kultur, handel och föreningsliv, säger Martina Bergqvist, Vimmerby Stadshotell.

– Det blir marknad, foodcourt, musik och aktiviteter under hela dagen – allt med hjärta, värme och omtanke om Vimmerby och våra besökare, säger Henrik Hemmingsson, Guldkant.

Countryband uppträder

En nyhet i år är att countrybandet BroMesa, som är känt för sin blandning av traditionella countrytoner och moderna influenser, kommer uppträda.

– Genom att kombinera berättande och engagerande framträdanden har BroMesa etablerat sig som en uppstigande stjärna på countryscenen och vi tyckte deras musik i kombination av vårt event borde bli en succé, säger Hemmingsson.

På plats kommer det finnas en foodcourt med olika inslag från inbjudna matvagnar. Torget fylls samtidigt av en marknad där både hantverk och lokala produkter står i fokus tillsammans med aktiviteter för barn och vuxna.

– Vi vill tillsammans lyfta Vimmerby som plats att bo, leva och besöka. Med detta evenemang kombinerar vi våra ordinarie verksamheter med en större helhet – där det lokala föreningslivet, matentreprenörer, butiker och besökare skapar en unik dag tillsammans. Det känns fortfarande otroligt roligt och härligt att kunna bidra med mer för staden, säger Martina Bergqvist.

"Hoppas ännu fler ska hitta till oss"

Vimmerby Spritfabrik finns också på plats för en ginprovning på Stadshotellet. Kvällstid blir det liveunderhållning och som arrangörerna beskriver det – "fortsatt gemenskap".

– Vi hoppas att ännu fler ska hitta till oss i år – och att det fortsätter vara ett uppskattat event, säger Martina Bergqvist och Henrik Hemmingsson.