POPULÄRA EVENEMANGET BLIR INTE AV 2026

Egon Karlsson är utvecklingschef i kommunen och var väldigt nöjd när avtalet med Henrik Hemmingsson och Martina Bergqvist presenterades. Nu blir det ingen matmarknad 2026. Foto: Ossian Mathiasson

Kontraktet gällde över nästa år. Nu meddelar dock Vimmerby Stadshotell och Restaurang Guldkant att man inte kommer arrangera "Möt o Mat" nästa år. – Det är jättetråkigt, men vi har tagit det beslutet, säger Martina Bergqvist.

Höstmarknaden i kommunen hade stått och stampat länge och frågan var vad som skulle hända med en av Vimmerbys marknader.

2023 valde man att släppa över ansvaret till Vimmerby Stadshotell och Restaurang Guldkant. Martina Bergqvist och Henrik Hemmingsson har jobbat hårt med att få till en matig och höstig marknad i Vimmerby.

Efter premiärsuccén kom de två verksamheterna överens med kommunen om ett treårskontrakt. "Möt o Mat" skulle alltså arrangeras 2024, 2025 och även 2026.

Men nu kan vår tidning berätta att det inte blir någon fortsättning 2026. Avtalet med kommunen har sagts upp.

– Vi har tagit beslutet att inte fortsätta. Det är jättetråkigt. Vi är supernöjda med de här tre åren och det har varit väldigt roligt. Vi två drar ett ganska stort lass i det här och det visste vi inför, men det har blivit lite för mycket för lite för lite. Samtidigt har besökarna slutit upp, säljarna är jättenöjda och vi är jättenöjda. Men det tar mycket tid från våra ordinarie verksamheter, säger Martina Bergqvist.

Hon vill inte kasta skit på någon, det är hon tydlig med, men hon hade samtidigt gärna sett ett större engagemang från andra.

– Planering och genomförande tar väldigt mycket tid. Det har varit ganska tungrott och vi hade önskat mer engagemang från handeln, föreningar och kommunen. Att alla hade slutit upp för att göra det ännu mer till en folkfest.

"Stannar lite för smått"

Både Martina och Henriks upplevelse är att det engagemanget inte riktigt finns.

– Visst får vi hjälp, men vi hade kunnat göra mer och det stannar lite för smått. Vi hade velat se ännu större samarbete och att ännu mer hände.

Samtidigt är Martina Bergqvist väldigt nöjd med matmarknaden i år.

– Vi avslutade verkligen på topp och är supernöjda med lördagen. Besökarna var också jättenöjda. Men det läggs galet många timmar bakom detta för ganska lite på själva torget i slutändan. Då hade vi önskat att fler ville och brydde sig lite mer. Det kan handla om att bidra med smågrejer för att utveckla, men det har blivit mycket jagande med säljare, föreningar och paraplyföreningarna.

"Vi har bestämt oss"

Nu är hennes förhoppning att någon annan driver konceptet vidare.

– Vi hoppas att någon annan tar vid. Det är ett lyckat koncept och lördagen är en bra lördag. Det är mycket folk, många vill handla och många vill uppleva. Jag hoppas någon annan aktör, kommunen själva eller någon helt annan, tar över.

Från kommunens sida hade man gärna sett något form av bidrag.

– Kanske att man avsatt ett marknads- eller eventbidrag. Visat att här vill vi satsa och avsatt en peng. Vi har ju roddat med det och tyckt att det varit roligt. I år har vi haft Marie Alsér som hjälp också och det har varit jättebra. Jag kastar inte skit på någon, jag hade bara önskat mer allmän push och engagemang.

I slutet av oktober ska man ha en sittning och utvärdering med kommunen.

Finns det något som kan få er att ändra er?

– Vi har bestämt oss. Det blir inte på det här sättet, det blir ingen marknad hösten 2026. Vår tid räcker inte till och våra verksamheter behöver vara prio ett.

Har andra idéer

Däremot öppnar Martina Bergqvist för att Stadshotellet och Guldkant kan göra något annat tillsammans.

– Henrik och jag kanske har lite idéer och det kanske dyker upp något annat. Visionen vi hade för tre år sedan kring att driva en marknad och foodcourt är lite för långt borta och lite för tungrott. Men vi kan ha lite andra planer på gång. Vi gillar, även om vi är konkurrenter, att göra saker tillsammans och vi ser en massa fördelar av att göra gemensamma evenemang med föreningar, företag och handeln, berättar hon.

Senare kommer du kunna läsa om hur utvecklingschefen Egon Karlsson ser på beskedet.