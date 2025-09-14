UPPFÖLJNING MISSADES – PATIENTEN AVLED

En patient på Västerviks sjukhus avled efter att uppföljande röntgenkontrollen inte genomförts. När cancern väl hittades var det för sent att hjälpa personen.

70-åringen hade vårdats för två former av cancer. En plan togs fram som bland annat innefattade att mannen skulle röntgas var fjärde månad. Den första kontrollen såg bra ut – och efter det kallades mannen inte till någon mer röntgen.

Personen ”föll ur uppföljningen”, skriver Region Kalmar. Ett år senare sökte personen vård på nytt och då upptäcktes en cancer som inte gick att behandla.

”Om kontrollerna hade utförts i tid hade spridningen kunnat upptäckas tidigare och det hade möjligen gått att sätta in botande behandling”, skriver Region Kalmar i ett pressmeddelande.