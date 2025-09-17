Ronja, 31, fick samtala med statsministern: "Vill att allt ska fungera"

Vimmerbybon Ronja Edgar Hansen fick chansen att samtala med statsministern under sitt arbetspass på Frödinge mejeri. Något som förstås inte hör till vanligheterna. – Jag tycker det är bra att högre uppsatta personer kommer till mindre ställen, pratar med oss som jobbar här och ser hur vi har det, säger hon.

Det var ingen alldeles vanlig dag på Frödinge mejeri onsdagen den 17 september. Ingen mindre än självaste statsminister Ulf Kristersson (M) fick en rundvandring bland tårtor, ostkakor och personal.

Ronja Edgar Hansen, som bor i Vimmerby, jobbade med Frödinges schwarzwaldtårta den här dagen och Kristersson stannade till.

– Det var intressant måste jag säga. Man blir lite sådär när det är en så högt uppsatt person. Man vill visa sig från sin bästa sida, men det var kul, berättar hon.

Vad hade han för frågor?

– Han frågade om det är mycket skador på tårtorna, om de blir fula och om vi somnar mycket här, skrattar hon och fortsätter:

– Schwarzwaldtårtan är en av de svårare att göra. Det handlar om själva marängen, om den är dålig så blir tårtorna fula. Det här är tredje dagen vi kör den och det blir bättre för varje dag.

"Vill att allt ska fungera"

Ronja Edgar Hansen uppskattade att statsministern valde att besöka just Frödinge mejeri.

– Det är jättebra. Frödinge är inte så stort, men det är helt rätt att högre personer även kommer till små ställen, pratar med oss som jobbar och ser hur vi har det.

Var det nervöst?

– Nej, jag var inte nervös så, men man vill att allt ska fungera när han är här. Det blir väl lite press så, säger hon och skrattar.