Statsministerns avslöjande i Frödinge – så ofta äter han ostkaka

Ulf Kristersson (M) fick även chansen att samtal med personalen på Frödinge mejeri.

Statsministern får kika in på hur ostkaketillverkningen går till.

Statsminister Ulf Kristersson verkar definitivt gilla ostkakan. Han uppger att han äter det i vart fall en gång i månaden. Foto: Simon Henriksson

Sitt första besök i Vimmerby kommun som statsminister blev på Frödinge mejeri. Kanske inte så konstigt med tanke på statsministerns ostkakevanor. – Jag äter det en gång i månaden i vart fall, säger Ulf Kristersson till Dagens Vimmerby.

Frödinge mejeri är vida känt för sin ostkaka. En stor supporter har man tydligen i statsminister Ulf Kristersson (M). Det blev känt när han under onsdagen fick en rundvandring inne i ostkakefabriken.

I en intervju med vår tidning avslöjade nämligen Ulf Kristersson sina ostkakevanor.

– Min morfar åt alltid ostkakan som lunch, gärna med fläsk och lite rårörda lingon till. Mina barn skulle aldrig äta det som något annat än efterrätt, säger statsministern.

Hur äter du den själv?

– Jag har lärt mig båda. Först lunch, sedan som efterrätt. Det funkar hela dygnet, skrattar han.

Hur ofta äter du ostkaka?

– Jag gillar ostkakan. Varje månad i vart fall. Jag tycker att det funkar bra med hårt stekt fläsk också, men det vanligaste är att jag äter den som en matigare efterrätt med en god, hemmagjord sylt.

"Imponerande att se allt detta"

Besöket på Frödinge mejeri var det andra stoppet i norra länet under onsdagen. Under förmiddagen besökte han Willys i Västervik för att prata om den sänkta matmomsen, de höga matpriserna och det viktiga med konkurrensen bland matjättarna.

Ulf Kristersson var imponerad av det han fick se i Frödinge.

– Dels är det en kombination av en riktigt traditionell svensk produkt, som fått lite av en revival de senaste åren får man blandat med hög teknologi i produktionen, extrema hygienkrav och parat med en fin exportmarknad dessutom. Allt detta i livsmedelsindustrin som det är så mycket diskussion om just nu efter inflationen, de höga priserna och vad vi kan göra för att sänka priserna.

Matmosen kommer att sänkas tillfälligt från tolv procent till sex procent vid årsskiftet.

– Vi sänker nu matmomsen och det påverkar möjligheten att ha en sådan produktion som den här i Sverige. Det är många bra saker i ett.

Det var en ganska snabb rundvandring, men vad fick du med dig för intryck?

– Det var imponerande att se allt detta. Det är fysiska produkter, alltså ägg, smör, grädde som sedan med hög teknologi kan nå en världsmarknad från en plats som kanske inte är mest centralt belägen i hela världen. Det visar vad den historiska kunskapen betyder, men också vad som krävs för att hela tiden hitta en ny publik.

HÄR kan du se en videointervju med Ulf Kristersson angående besöket i Västervik.