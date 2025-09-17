VIDEO: Se när statsministern går runt bland tårtor och ostkakor

Produktionschefen Anders Thörngren berättar entusiastiskt för statsministern om tårtproduktionen.
Foto: Simon Henriksson
Han fick en rundtur i produktionen av produktionschefen Anders Thörngren. Både media och statsministerns stab fanns med inne i fabriken. För Dagens Vimmerby avslöjade statsministern vad han tycker om ostkaka – mer om det kommer senare på Dagens Vimmerbys sajt.
Här kan ni se två videoklipp från hans besök på Frödinge mejeri. Ljudet inne i fabriken kan vara något högt, så ha inte alltför hög volym när ni tittar på klippen.