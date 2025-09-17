VIDEO: Se när statsministern går runt bland tårtor och ostkakor

Statsminister Ulf Kristersson (M) gjorde sitt första besök i Vimmerby kommun ett år före valet. Då besökte han Frödinge mejeri och de anställda fick se Sveriges mäktigaste man i hårnät.

Han fick en rundtur i produktionen av produktionschefen Anders Thörngren. Både media och statsministerns stab fanns med inne i fabriken. För Dagens Vimmerby avslöjade statsministern vad han tycker om ostkaka – mer om det kommer senare på Dagens Vimmerbys sajt.

Här kan ni se två videoklipp från hans besök på Frödinge mejeri. Ljudet inne i fabriken kan vara något högt, så ha inte alltför hög volym när ni tittar på klippen.