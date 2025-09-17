17 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

VIDEO: Se när statsministern går runt bland tårtor och ostkakor

Produktionschefen Anders Thörngren berättar entusiastiskt för statsministern om tårtproduktionen. Foto: Simon Henriksson

VIDEO: Se när statsministern går runt bland tårtor och ostkakor

POLITIK 17 september 2025 15.39

Statsminister Ulf Kristersson (M) gjorde sitt första besök i Vimmerby kommun ett år före valet. Då besökte han Frödinge mejeri och de anställda fick se Sveriges mäktigaste man i hårnät. 

Annons:

Han fick en rundtur i produktionen av produktionschefen Anders Thörngren. Både media och statsministerns stab fanns med inne i fabriken. För Dagens Vimmerby avslöjade statsministern vad han tycker om ostkaka – mer om det kommer senare på Dagens Vimmerbys sajt.

Här kan ni se två videoklipp från hans besök på Frödinge mejeri. Ljudet inne i fabriken kan vara något högt, så ha inte alltför hög volym när ni tittar på klippen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

Statsministerns avslöjande i Frödinge – så ofta äter han ostkaka
Statsministern i Frödinge: "Tar in för mycket dumheter från USA just nu"
Supersuccé i Frödinge – ostkakeboden ordentligt välbesökt i sommar
Lokala företagets framgångar fortsätter – anställer till nytt skift
Frödinge på väg att landa ny storkund i USA – på besök i måndags

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt