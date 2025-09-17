Chefen nöjd med statsministerns besök: "Ser jätteljust på framtiden för Frödinge"

Anders Törngren är produktionschef på Frödinge mejeri. Han var nöjd över statsministerns besök och berättar att företaget fortsätter växa. Foto: Simon Henriksson

Självaste statsministern besökte det välmående företaget Frödinge mejeri i dag. Produktionschefen Anders Törngren säger att investeringarna i fabriken bara fortsätter. – Jag ser jätteljust på framtiden för Frödinge, säger han.

Det var en glad Anders Törngren som både tog emot och vinkade av statsminister Ulf Kristersson (M) efter dennes besök i den lilla orten Frödinge.

– Det är jättekul och jag uppskattar verkligen att de vill komma hit. Vi har inte bjudit hit dem, utan de hörde av sig förra veckan och frågade om det var okej att de fick komma hit. Det har varit ett jättebra samtal och väldigt trevligt, berättar produktionschefen Anders Törngren.

Statsministern avslöjade att han åt ostkaka i alla fall en gång i månaden.

– Det är bra publicitet för oss, skrattar Anders Törngren och fortsätter:

– Han tyckte om våra andra tårtor också, och berättade att han haft vår prinsesstårta på kalas och bjudit på det. Det är kul. Att statsministern kommer hit och tittar på det vi gör är viktigt för landsorten. Frödinge är ett fantastiskt samhälle. Vi har Frödinge Sågverk med 70 anställda, vi har nästan 100 anställda och vi har en skola med 100 elever. Det är verkligen levande landsbygd och nästan unikt.

Kunde du skicka med några inspel?

– Vi pratade om matmomsen, tullavgifterna och exportfrågorna.

– Vi lyfte också frågan om arbetskraft. Vi är i behov av kompetent och kvalificerad arbetskraft och det är också en fråga. Han var både nyfiken och intresserad, säger Linnea Maine, ansvarig för Frödinges marknadsföring.

Folk testar nyheterna

Frödinge mejeri går som tåget och intresset för deras produkter verkar inte vilja avta.

– Det är succé på succé. Vi har gjort något som heter Kärleksmums och den går rakt upp. Vår säljorganisation var irriterad på oss i början, för vi hade svårt att leverera. Vi underskattade hur mycket vi skulle sälja, säger Anders och Linnea.

Flera gånger släpper man också tillfälliga nyheter.

– Vi har haft saffranskladdkakan och nu står vi inför en ny säsong där vi kommer testa semmelkladdkaka. Vi tror på succé där också. Vi är först och då blir det succé. Vi var först med kladdkakan och vi var först på kärleksmumsen. Man måste vara först.

Linnea Maine säger att folk är mycket villiga att testa Frödinges nyheter.

– Vår prövoköpsgrad är väldigt hög. Man vill testa Frödingeprodukterna och vi har ett jättestarkt varumärke, vilket gör att vi kan ta fram alla nyheter vi gör.

Har ni något mer på gång?

– Det är inget vi kan avslöja, men det kommer. Vi har varit i en intensiv period med lanseringar som funkat.

Sneglar mot Tyskland

På Frödinge mejeri kör man dygnet runt måndag till fredag. Företaget börjar närma sig 100 anställda.

– Vi hade en ny som började i dag, så det var en bra start på första dagen. Vi tar in folk, just nu söker vi underhållspersonal. Vi växer helt enkelt, säger Anders Törngren.

Hur ser ni på framtiden?

– Det här är bara början. Vi tror på fortsätt tillväxt. Vi når våra mål och det gör att vi kan investera i fabriken, göra innovationer och bättre produkter. Vi har ett bra team och alla förutsättningar för att växa. Vi investerade tolv miljoner i somras i förpackningsmoduler och vecka 39 investerar vi en ny robot till våra bakelser. Det sker investeringar hela tiden och vi ser jätteljust på framtiden för Frödinge.

En ny marknad som man sneglar mot nu är den tyska.

– Tyskland var en stor marknad för oss förr och där vi vi vill växa. Tyskland är ju en jättestor marknad, så det är nästa marknad vi tittar på.