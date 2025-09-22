NU HAR ALV PLÖTSLIGT JÄTTELÄGE ATT SLÅ SITT REKORD

I juli var den ständige optimisten Joacim Johansson en pessimist. Nu är tonläget ett helt annat. Efter en stark augusti och fem starka sensommarhelger är ett nytt rekord helt inom räckhåll. – Man ska inte jinxa, men det är fullt möjligt att det blir ett rekordår, säger parkens vd.

Inför säsongen satte Astrid Lindgrens Värld en väldigt hög målbild med förhoppningar om att nå 540 000 gäster. Målsättningen skulle innebära ett nytt rekord. ALV:s rekordår är från 2019, då 537 200 besökare kom till parken.

Förra året landade Astrid Lindgrens Värld på 537 000 besökare och var bara ett par hundra från alla tiders högsta notering. I år låg rekordsiffran inom räckhåll efter maj och juni, men juli gjorde den obotlige optimisten Joacim Johansson till en oväntad pessimist.

– Det är tufft och rekordet är längre bort än vi hoppats. Att vi ska nå 537 000 besökare på helåret tror jag inte, svarade Joacim Johansson.

I sann Pippi Långstrump-anda har han och parken och inte gett upp och nu ser läget plötsligt helt annorlunda ut. Söndagen 21 september var den sista dagen av sensommarhelgerna och nu är parken stängd fram till höstlovet.

– Nu har vi stängt sommarsäsongen. Vi har haft ett jättebra avslut. En jättebra augusti och även de fem sensommarhelger som vi genomfört. Det vi tappade i juli studsade tillbaka nu i slutet av sommaren.

I augusti 2024 hade man 96 144 gäster. I år landade det på 97 511 besökare. Ifjol hade man knappt 36 000 gäster under sensommarhelgerna och landade i år på drygt 41 800 besökare.

– Det är samma antal helger i år, så vi jämför verkligen äpplen med äpplen. Det är en väldigt bra ökning och vi räknade ut att det var 16 procent bättre än fjolåret.

Kan förlänga höstlovet

Vädret har verkligen varit med parken under de här sensommarhelgerna.

– Det har varit jättebra väder och det finns inget att klaga på. Vi har ju pratat om det tidigare att slutet av augusti och sensommarhelgerna är den tyska perioden och så här bra september har vi aldrig tidigare haft.

Gör det att ni har funderingar på en sjätte helg?

– Att stänga och öppna kräver sina utmaningar rent organisatoriskt, så vi skojade på lunchen om att sluta stänga och ha öppet varje helg fram till höstlovet. De här fem helgerna har givit en bra effekt, men i nuläget är det inte något vi tittar på just nu. Det vi har tittat på är att ha ännu fler dagar öppet under vecka 42 när danskarna har sitt höstlov. Vi har pratat om att förlänga den veckan något och får se hur det blir.

"Ska inte jinxa"

Det här gör att ALV besökts av 490 500 hittills. Det krävs alltså drygt 46 700 besökare ytterligare under höstlovet för att skriva in ett nytt rekord i historien om Astrid Lindgrens Värld.

– Vi är i ett väldigt bra läge. Man ska inte jinxa, men det är fullt möjligt att vi gör ett rekord. Jag var rätt passiv i juli och det berodde på att de första två veckorna var rätt svaga. Nu ser vi att det finns goda möjligheter, men skulle hela höstlovet regna bort, så blir det något annat förstås.

2024 besökte 50 400 gäster ALV under höstlovet.

– Helt plötsligt är det inom räckhåll och vi har spelat bra i tredje perioden kan vi säga eftersom vi är i en hockeystad. Nu står det 1-1 och det är en förlängning som återstår.

Hur vore det att slå rekordet?

– Det vore mest roligt för oss som jobbar. Det är kul att slå rekord. Sedan vet vi inte om höstlovet blir lika fint som ifjol, men vi kan redan summera en jättebra sommar. Just nu känns det väldigt hoppfullt, det gör det.

Totalt har ALV elva dagar öppet under höstlovet, som inleds den 17 oktober.